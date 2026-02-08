American Homeless People Viral Video : अमेरिकेचा फक्त उल्लेख केला तरी या जगात महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशातील झगमगाट, बऱ्याचदा उंच इमारती, डॉलर इत्यादी गोष्टी आठवतात. बहुतेक लोक असे गृहीत धरतात की अमेरिका ही फक्त पैशांची भूमी आहे आणि तिथे कोणीही गरीब नसेल. पण ही धारणा चुकीची आहे. अमेरिकेत अनेक ठिकाणी गरिबी इतकी भयंकर आहे की ती पाहून माणूस थक्क होतो. अलिकडेच एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्याने जगातील अनेकांना हादरवून टाकले आहे. त्यात एका अमेरिकन रस्त्यावर इतकी गरिबी दाखवण्यात आली आहे की सर्वात गरीब देशही स्वतःला भाग्यवान समजेल. नेटिझन्स या व्हिडिओ वर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे. .हा धक्कादायक व्हिडिओ अमेरिकेतील एका रस्त्यावरील बेघर लोकांची विदारक स्थिती दाखवतो. एक माणूस रस्त्याच्या कडेला नग्न आहे, नाल्यातून काहीतरी काढत आहे. बरेच लोक अन्नाच्या प्लेट्स इकडे तिकडे पडलेले आहेत. लोक लहान तंबूत राहत आहेत. काही बेशुद्ध आहेत, त्यांची स्थिती समजू शकत नाहीत. सर्वत्र घाण आहे आणि काही जण अन्नाच्या शोधात आहेत. हे स्पष्ट आहे की या लोकांकडे स्वतःचे घर नाही आणि त्यांना रस्त्यावर फाटक्या अवस्थेत राहण्यास भाग पाडले जात आहे. अमेरिकेतील हे दृश्य पाहून कोणालाच अमेरिकेत गरीबी आहे यावर विश्वास बसणार नाही. .Premium|Trump authoritarian rule : डोनाल्ड ट्रम्प; अमेरिकेचा 'लोकनियुक्त सम्राट' की लहरी राजा?.उद्ध्वस्त झालेले लोकएकीकडे, अमेरिका चकाचक रस्ते, उंच इमारती आणि श्रीमंत लोकांचा अभिमान बाळगते. दुसरीकडे, ही अमेरिकेतील परिस्थिती आहे. अमेरिकेतील गरिबी दर्शविणारे अनेक व्हिडिओ यापूर्वी समोर आले आहेत. पण व्हिडिओमध्ये अमेरिकेतील ठिकाण सांगितलेले नाही. .हा व्हिडिओ @KraantiKumar नावाच्या एका अकाउंटवर शेअर केला आहे. कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, "जग या देशाला महासत्ता म्हणते. या देशाकडे ८,१३३ मेट्रिक टन सोने आहे. या देशाकडे बी-२ बॉम्बर्स आणि एफ-२२ आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प त्याचे अध्यक्ष आहेत." काही सेकंदांच्या या व्हिडिओला आधीच लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.