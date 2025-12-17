2025 मध्ये ट्रेकिंगचं चित्र बदललं! भारतातील ‘या’ 5 नव्या ट्रेक्सनी थराराची उंची गाठली

New Trekking Routes in India 2025 : या वर्षी पर्यटकांना अनेक नवीन आणि कमी माहिती असलेल्या ट्रेकिंग साइट्स सापडल्या ज्या आता साहसी प्रेमींमध्ये आवडत्या बनल्या आहेत. ही ट्रेकिंग साइट्स गर्दीपासून दूर असून निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवायचा असेल तर उत्तम आहे. .युल्ला कंदा ट्रेक, हिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेशातील युल्ला कांडा या वर्षी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले. 1300 फूट उंचीचा हा ट्रेक खरोखरच अनोखा आहे. तुम्हाला येथे जगातील सर्वात उंच कृष्ण मंदिराचे दर्शन घेता येईल. .चिंगोला पास ट्रेक, सिक्कीमसिक्कीममधील हा ट्रेक खूपच वेगळा आहे, कारण तो त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव देतो आणि तुम्ही तो एकदा तरी नक्की करून पहावा. .Year End 2025: महाकुंभ ते राम मंदिर ध्वजारोहण, वर्षभरात 'या' प्रमुख धार्मिक कार्यक्रमांनी वेधले जगाचे लक्ष.किमसोंग मीडोज ट्रेक, उत्तराखंडउत्तराखंड हे एक प्रसिद्ध ट्रेकिंग डेस्टिनेशन आहे. 2025 मध्ये उत्तराखंडमधील किमसोंग मीडोज ट्रेक एक प्रमुख आकर्षण ठरला. टिहरीजवळ स्थित, हा ट्रेक साहसी प्रेमींमध्ये आवडता आहे..लुगनाक व्हॅली ट्रेक, लडाखतुम्ही लडाखमधील विविध ट्रेक्सबद्दल ऐकले किंवा वाचले असेल, परंतु लुग्नाक व्हॅली ट्रेक लवकरच एक लोकप्रिय पर्याय बनला आहे. स्टोन व्हॅलीमध्ये स्थित हा ट्रेक अविश्वसनीयपणे शांत आणि निसर्गाच्या जवळचा आहे..फॉरेस्ट ट्रेक, केरळकेरळच्या पश्चिम घाटात स्थित फॉरेस्ट ट्रेक हा एक सुंदर आणि साहसी ट्रेक आहे. वर्षभर धुक्यात झाकलेला हा ट्रेक समृद्ध जैवविविधता प्रदान करतो. तुम्ही एकदा नक्की या ठिकाणाला भेट द्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.