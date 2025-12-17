Trending News

2025 मध्ये ट्रेकिंगचं चित्र बदललं! भारतातील ‘या’ 5 नव्या ट्रेक्सनी थराराची उंची गाठली

Google Search 2025 : भारतात ट्रेकिंग संस्कृती वेगाने वाढत आहे आणि 2025 हे वर्ष या दृष्टीने एक खास वर्ष होते. देशातील पाच ट्रेकिंग ठिकाणांबद्दल सांगणार आहोत जे या वर्षी पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरले आहे.
Year Ender 2025

Year Ender 2025

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

New Trekking Routes in India 2025 : या वर्षी पर्यटकांना अनेक नवीन आणि कमी माहिती असलेल्या ट्रेकिंग साइट्स सापडल्या ज्या आता साहसी प्रेमींमध्ये आवडत्या बनल्या आहेत. ही ट्रेकिंग साइट्स गर्दीपासून दूर असून निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवायचा असेल तर उत्तम आहे.

Loading content, please wait...
India
Travel
Tourisim
earn and travel
traveling
treaking
travel essential
Festival Travel Tips
Travel Safety Measures

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com