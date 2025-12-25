Year Ender 2025: कुंभमेळ्यातील मोनालिसा ते राजू कलाकार... या वर्षी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले 'हे' ६ चेहरे, रात्रीत बनले सुपरस्टार

Year Ender 2025 Viral Faces : सोशल मीडियावर अनेक नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळतात मात्र यावर्षी सोशल मीडियामुळे अनेकांचे नशीब पालटले, अनेकजन रातोरात सुपरस्टार बनले. पैशासोबत प्रसिद्धीही मिळाली. २०२५ या वर्षात असे अनेक चेहरे उदयास आले जे कालपर्यंत अज्ञात होते, परंतु एका व्हायरल व्हिडिओ किंवा रीलने त्यांना देशभरात ओळख मिळवून दिली. सोशल मीडियाच्या ताकदीने प्रसिद्धी, नाव आणि पैसा हे सर्व त्यांना क्षणार्धात मिळाले. .२०२५ मध्ये व्हायरल कंटेंटचा प्रभाव इतका स्पष्ट होता की काही सेकंदांच्या व्हिडिओने त्यांचे संपूर्ण आयुष्याच बदलले. या लोकांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेंड झाले आणि ते लवकरच सेलिब्रिटी बनले. आज आपण २०२५ मध्ये सोशल मीडियामुळे ज्यांचे नशीब बदलले त्या ६ प्रसिद्ध चेहऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया. .१. मोनालिसा: महाकुंभामध्ये व्हायरल गर्ल मोनालिसा भोसले या यादीत अव्वल आहे. २०२५ च्या सुरुवातीला ती महाकुंभात हार विकताना दिसली. एका युट्यूबरच्या कॅमेऱ्याने तिची साधेपणा आणि सुंदर अभिव्यक्ती टिपली. व्हिडिओ व्हायरल होताच मोनालिसा सोशल मीडियावर सेन्सेशन बनली. व्हायरल झाल्यानंतर, मोनालिसाचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले. ती आता बंजारानच्या आयुष्यातून ग्लॅमरस आयुष्यात आली आहे आणि तिने बॉलिवूडमध्येही प्रवेश केला आहे. वृत्तानुसार, ती एका हिंदी चित्रपटात काम करणार आहे..Achievers Of 2025: 'या' भारतीय कलाकारांनी बदलली मनोरंजनाची व्याख्या; त्यांच्या पॉवर परफॉर्मर्सवर एक नजर.२. डॉली चायवाला नागपूरमधील डॉली चायवाला त्याच्या अनोख्या शैली आणि प्रसिद्ध संवादासाठी व्हायरल झाला, "हा मी आहे, हा आमचा चहा आहे, आणि हा इथला पब्लिक आहे." त्यांच्या या अनोख्या ओळखीमुळे ते केवळ सोशल मीडिया स्टारच नव्हते तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रसिद्धी मिळवून देत होते. २०२५ मध्येही डॉली चर्चेत राहिला..३. राजू कलाकारदगड वाजवून "दिल पर चले चुरियां" हे गाणे गायलेला राजू कलाकर याने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली. २०२५ मध्ये व्हायरल झालेल्या त्याच्या व्हिडिओने जुने गाणे पुन्हा ट्रेंडमध्ये आणले. त्याच्या प्रतिभेने प्रभावित होऊन, सोनू निगमने त्याला त्याच्यासोबत गाण्याची संधी दिली. त्याचे गाणे टी-सीरीज बॅनरखाली देखील रिलीज झाले. गरिबीतून बाहेर पडून, राजू कलाकर आता एक चांगले आणि अधिक आलीशान जीवन जगत आहे..४. हर्षा रिछारिया महाकुंभमेळ्यापासून व्हायरल झालेली आणखी एक नाव म्हणजे हर्षा रिछारिया.मिरवणुकी दरम्यान तिच्या सौंदर्याने सोशल मीडियाचे लक्ष वेधून घेतले. तिला इंटरनेटवर "सर्वात सुंदर साध्वी" म्हटले जात असे. महाकुंभमेळ्यापूर्वी, हर्षा एक सामान्य चेहरा होती, परंतु व्हायरल व्हिडिओने तिची ओळख बदलली. ती लगेचच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली..५. शादाब जकातीशादाब जकातीची 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी!'हा डॉयलॉग २०२५ मधील सर्वात व्हायरल डॉयलॉग एक होता. त्याची रील इतकी लोकप्रिय झाली की क्रिकेटपटू रिंकू सिंगसह अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी त्यावर आधारित स्वतःचे रील तयार केले. व्हायरल झाल्यानंतर, शादाबला ब्रँड प्रमोशन, कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून काम करणे आणि उद्घाटन कार्यक्रमाच्या ऑफर येऊ लागल्या. सोशल मीडियावर त्याची फॅन फॉलोइंग देखील झपाट्याने वाढली..६. IITian Baba ( आयआयटीयन बाबा) हरियाणातील आयआयटीयन बाबा म्हणून ओळखले जाणारे अभय सिंग, ज्यांनी आयआयटी बॉम्बेमध्ये एरोस्पेस अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आणि कॅनडामध्ये उच्च पगाराची नोकरी सोडून सन्यांसी बनले, ते २०२५ मधील सर्वाधिक चर्चेत आणि वादग्रस्त व्यक्तींपैकी एक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.