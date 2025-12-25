Trending News

Year Ender 2025: कुंभमेळ्यातील मोनालिसा ते राजू कलाकार... या वर्षी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले 'हे' ६ चेहरे, रात्रीत बनले सुपरस्टार

Year Ender 2025 : हर्षा रिछारिया – महाकुंभातील मिरवणुकीतून “सर्वात सुंदर साध्वी” म्हणून सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झाली. शादाब जकाती – “10 रुपये का बिस्किट…” या डायलॉगने २०२५ मधील सर्वात व्हायरल चेहरा बनवला.
Viral faces of Year Ender 2025 who gained nationwide fame through social media, including Kumbh Mela sensations, street artists, and internet personalities.

Year Ender 2025 Viral Faces : सोशल मीडियावर अनेक नवनवीन गोष्टी पाहायला मिळतात मात्र यावर्षी सोशल मीडियामुळे अनेकांचे नशीब पालटले, अनेकजन रातोरात सुपरस्टार बनले. पैशासोबत प्रसिद्धीही मिळाली. २०२५ या वर्षात असे अनेक चेहरे उदयास आले जे कालपर्यंत अज्ञात होते, परंतु एका व्हायरल व्हिडिओ किंवा रीलने त्यांना देशभरात ओळख मिळवून दिली. सोशल मीडियाच्या ताकदीने प्रसिद्धी, नाव आणि पैसा हे सर्व त्यांना क्षणार्धात मिळाले.

