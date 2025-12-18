Child Rappelling Kokankada : शिवरायांची वाघीण! कोकणकड्यावरून चिमुकलीचं थरारक रॅपलिंग; महाराष्ट्रातील सर्वात कमी वयाची आद्याश्री तरी कोण?

Kokankada Rappelling Girl : महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, कडाकपारी आणि निसर्गसौंदर्यामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांना कायमच भुरळ घालत असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या पर्वतरांगांमधील किल्ले पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येतात. पर्यटनासोबतच ट्रेकिंग आणि साहसी खेळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरिश्चंद्रगडावरील कोकणकडा हे त्यातील एक प्रमुख आकर्षण आहे..दरवर्षी हजारो पर्यटक, ट्रेकर्स आणि निसर्गप्रेमी कोकणकड्याला भेट देतात. मात्र सध्या कोकणकड्याचे नाव चर्चेत येण्यामागचे कारण वेगळेच आहे. महाराष्ट्रातील चिमुकली आद्याश्री शुक्ला हिने कोकणकड्यावर रॅपलिंग करत एक नवा इतिहास रचला असून, तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..वय लहान, धाडस प्रचंडआद्याश्री शुक्ला ही कोकणकड्यावर रॅपलिंग करणारी महाराष्ट्रातील सर्वात कमी वयाची मुलगी होण्याचा मान मिळवला आहे. जरी तिने डोंगराच्या अगदी तळापर्यंत रॅपलिंग केले नसले, तरी हरिश्चंद्रगडच्या मार्गे पाचनई गावात पोहोचण्याच्या उद्देशाने तिने घेतलेला हा साहसी अनुभव सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. पहिल्याच रॅपलिंग अनुभवात आद्याश्रीने दाखवलेले धैर्य, एकाग्रता, आत्मविश्वास आणि उत्साह पाहून अनुभवी ट्रेकर्सही थक्क झाले. सुरक्षा साधनांचा योग्य वापर, प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने हे आव्हान यशस्वीपणे पार पाडले..कोकणकड्याचे वैशिष्ट्यकोकणकडा हा हरिश्चंद्रगडावरील जवळपास १४०० मीटर उंचीचा कडेकपार असून, तो कोकणाच्या दिशेने ताठ उभा आहे. येथे ढगांची दाटी, खोल दऱ्या, सूर्योदय-सूर्यास्ताचे मनमोहक दृश्य आणि वार्याचा गार झोत अनुभवायला मिळतो. अनेकदा येथे ढग समुद्रासारखे पसरलेले दिसतात, जे पर्यटकांसाठी अविस्मरणीय क्षण ठरतात. रॅपलिंग, ट्रेकिंग, कॅम्पिंगसाठी कोकणकडा देशभरात प्रसिद्ध आहे. मात्र या ठिकाणी साहसी खेळ करताना योग्य प्रशिक्षण आणि सुरक्षिततेची अत्यंत गरज असते..Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .आद्याश्री शुक्लाची ही कामगिरी केवळ एक विक्रम नाही, तर लहान वयातच स्वप्नांना गवसणी घालण्याचे धाडस दाखवणारी प्रेरणादायी कथा आहे. तिच्या या यशामुळे अनेक पालक, मुले आणि तरुणांमध्ये साहसी खेळांविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होत आहे.सह्याद्रीच्या कुशीत उभ्या असलेल्या कोकणकड्यावर आद्याश्रीने घेतलेली ही झेप निश्चितच महाराष्ट्राच्या साहसी पर्यटनाच्या इतिहासात लक्षात राहणारी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.