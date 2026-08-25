गर्लफ्रेंडकडून गाडीवर ३,४०० किस करून घेतले; तरुणाचा उतावळेपणा, पोलिसांनी घडवली जन्माची अद्दल Video Viral

सोशल मीडियावर फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी तरुणांकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे 'रील्स' बनवले जातात. अशातच तरुणाने परदेशी ट्रेंड फॉलो करत आपल्या चारचाकी गाडीचे रूपांतर 'किसिंग कार'मध्ये केले आहे. या कारचे व्हिडिओ आणि रस्त्यावरून वेगाने धावणारी ही कार पाहताच नागरिक आश्चर्यचकित झाले. मात्र दुसरीकडे या 'रील्स'च्या ट्रेंडचा तरुणाला मोठा फटका बसला आहे..मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरमध्ये हा प्रकार घडला आहे. एका तरुणाने त्याच्या पांढऱ्या रंगाच्या 'स्विफ्ट' (Swift) कारवर लाल रंगाच्या लिपस्टिकचे तब्बल ३,४०० 'किस मार्क्स' (लिपस्टिकचे ठसे) उमटवले. या 'किसिंग कार'ची व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. कारचा व्हिडिओ पोलीसांपर्यंतही पोहोचल्यामुळे तरुणाला ५,५०० रुपयांचा दंड भरावा लागला. तसेच स्वतःला त्या करवरील लिपस्टिकच्या हजारो खुणा पुसून काढाव्या लागल्या..Mumbai Accident: शाळेतून परतताना काळाचा घाला, विविध घटनेत २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; दोन घरांत दुःखाचा डोंगर .ग्वाल्हेर पोलिसांच्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला होता ज्यात एक स्विफ्ट कार पूर्णपणे लिपस्टिकच्या खुणा उमटल्या असल्याचे दिसून आले. तसेच ही कार संपूर्ण शहरात रस्त्यावर वेगाने चालवली जात असून सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. हा प्रकार पोलिसांपर्यंत पोहोचताच वाहनाची ओळख पटवून शोध घेण्यास सुरुवात केली. तथापि, 'थाटीपूर' येथून वाहतूक पोलिसांच्या पथकाने ती कार शोधून काढली आणि वाहतूक पोलीस ठाण्यात आणली. तसेच कारचा मालक, आदित्य सिकरवार यालाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले..साडेतीन तास आणि ८००-९०० रुपयांचा खर्चआदित्य सिकरवारच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या एका मैत्रिणीने त्याच्या कारवर ओठांनी तब्बल ३,४०० लिपस्टिकच्या खुणा उमटवला होत्या. या प्रक्रियेसाठी जवळपास साडेतीन तास लागले असून ८००-९०० रुपयांचा खर्च आला होता..अकाउंट ब्लॉकआदित्यच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर २,९५२ फॉलोअर्स आणि ६४ पोस्ट्स असून त्याने पोस्ट केलेल्या किसिंग कारच्या व्हिडिओवर ५५ लाख व्ह्यूज होत्या. मात्र पोलिसांच्या कारवाईनंतर त्याने ते अकाउंट ब्लॉक केले, अशी माहिती समोर आली..Mumbai News: रेसकोर्सवरील झाडे गायब! क्लबवर गुन्ह्याचे आदेश; महापालिकेची कारवाई.५,५०० रुपयांचा दंडवाहतूक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अभिषेक रघुवंशी यांनी सांगितले की, हा व्हिडिओ दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर समोर आला होता आणि त्यात लिपस्टिकने झाकलेली स्विफ्ट कार पटेल नगर-सिटी सेंटर भागातून वेगाने जाताना दिसत होती. पोलिसांनी कारवाई करत वाहन आणि चालक यांचा शोध लागल्यानंतर, 'मोटार वाहन कायद्या'च्या विविध कलमांतर्गत सुमारे ५,५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. त्याचबरोबर आदित्यने आपली चूक मान्य करत पोलीस ठाण्याच्या आवारातच स्वतः गाडीवरील लिपस्टिकचे डाग पुसून काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.