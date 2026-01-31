Trending News

Khatu Shyam Temple Viral video: ‘हेच बाकी होतं!’ खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागणाऱ्या यूट्यूबरचा व्हिडिओ व्हायरल; पाहा किती झाली कमाई

YouTuber Income Viral: सध्या सोशल मीडियावर कमाई दाखवण्याचा ट्रेंड सुरू असतानाच, एका यूट्यूबरचा खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागतानाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत त्याने दिवसभरात किती कमाई झाली, हेही उघड केले आहे
@singh_kikki Income Viral

Monika Shinde
Updated on

YouTuber Income Viral: आजकाल सोशल मीडियावर लोक काहीही करू शकतात आणि प्रत्येक गोष्ट दाखवू शकतात. कोणी रस्त्यावर वडा-पाव किंवा गोलगप्प्यांचा स्टॉल लावून आपली कमाई दाखवतो, तर कोणी चहाची टपरी टाकून दिवसाला किती पैसे मिळतात ते सांगतो.

