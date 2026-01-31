Khatu Shyam Temple Viral video: ‘हेच बाकी होतं!’ खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागणाऱ्या यूट्यूबरचा व्हिडिओ व्हायरल; पाहा किती झाली कमाई

YouTuber Income Viral: आजकाल सोशल मीडियावर लोक काहीही करू शकतात आणि प्रत्येक गोष्ट दाखवू शकतात. कोणी रस्त्यावर वडा-पाव किंवा गोलगप्प्यांचा स्टॉल लावून आपली कमाई दाखवतो, तर कोणी चहाची टपरी टाकून दिवसाला किती पैसे मिळतात ते सांगतो..काही लोक नवनवीन बिझनेस आयडिया शेअर करतात. पण अलीकडेच एका व्यक्तीने खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागायला सुरुवात केली आणि काहीच तासांत मिळालेली कमाई दाखवून सर्वानाच चकित केले..Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!.व्हिडीओमध्ये काय दिसते?हा व्हिडिओ सुमारे ४५ सेकंदांचा असून तो X (ट्विटर) वरील @singh_kikki या हँडलवर पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये तो व्यक्ती खाटू श्याम मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ उभा राहून सांगतो की मंदिराबाहेर भीक मागितल्यास किती पैसे मिळू शकतात, हे तो आज तपासणार आहे.तो असेही सांगतो की गरीब दिसावे म्हणून त्याच्या मित्रांनी त्याचे कपडे फाडले, जेणे करून तो सहजपाने भीक मागू शकेल. व्हिडिओमध्ये तो कधी लोकांकडे जाऊन, तर कधी एका जागी बसून भीक मागताना दिसतो. काही कोळ त्याला १० रुपये धरतात, तर काहीजण थेट ५०० रुपयांची नोटही देतात.तो स्वतःही आश्चर्यचकित झालेला दिसतो आणि लोक खरोखर पैसे देत आहेत, यावर त्याचा विश्वास बसत नाही. आनंदाने तो वारंवार म्हणतो की ही पद्धत काम करत आहे. व्हिडीओच्या शेवटी तो काही तासांत झालेली एकूण कमाई सांगतो आणि स्वतःच चकित होतो. अवघ्या काही तासांत त्याला तब्ब्ल ४,५०० रुपये मिळाले होते..सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाहा व्हिडीओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येणे सुरु झाले. काही लोकांना इतक्या सहज ४५०० रुपये मिळू शकतात, याचे आश्चर्य वाटले. काहींनी तर महिन्याची आणि वर्षाची कमाई मोजायला सुरुवात केली. जे हा व्यक्ती रोज ४,५०० रुपये कमावू लागला, तर महिन्याला सुमारे १,३५,००० रुपये आणि वर्षाला जवळपास १६ लाख रुपये कमाई होऊ शकते, असा हिशोबही काहींना मांडला..Back Pain from Driving: सतत ड्रायव्हिंगमुळे पाठ व कंबरदुखीचा त्रास होतोय? जाणून घ्या कारणे आणि तज्ज्ञांचे उपाय.दुसरीकडे, काही युजर्सनी या व्हिडिओबाबत शंका व्यक्त केली. हा व्हिडिओ स्क्रिप्टेड किंवा बनावट असू शकतो, असे काहींचे मत आहे. काहींनी प्रश्न उपस्थित केलं की खाटु श्याम मंदिरात गुजराती भाषेतील फलक कसा दिसतो? तर काही जणांनी मिश्किल अंदाजात म्हटले की असा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर देशात भीक मागण्यावर बंदी घालावी, असेच वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.