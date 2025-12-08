Viral: 50% दिव्यांग… पण हिम्मत 100%! 52 वर्षीय Zepto Delivery Partner महिला ठरतीय सर्वांसाठी प्रेरणा; व्हिडिओ एकदा पाहाच!

Disabled Zepto Delivery Partener: सध्या सोशल मीडियावर एका व्हिडीओ व्हायरल होत असून या व्हिडीओने लाखोंचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. एक ५२ वर्षीय Zepto Delivery महिला पार्टनर सर्वांसाठी प्रेरणा बनली आहे. तिच्या जिद्द, चिकाटी, सकारात्मकता आणि परिस्थितीवर मात करण्याच्या विचारांमुळे नेटिझन्स तिचं भरभरून कौतुक करत आहेत. .चंदिगढमधील Fitness Enthusiast मल्लिका अरोराने इंस्टाग्रामवर हा व्हिडीओ शेअर केला. त्यात ती वीणा देवी नावाच्या Zepto Delivery Partner शी बोलताना दिसतात. तेव्हा शरीराने 50% अपंग असतानाही वीणा देवी गेल्या वर्षीपासून सतत डिलिव्हरीचं काम करत आहेत असं कळतंय.व्हिडीओ मध्ये अरोरा जेव्हा त्यांना विचारते की त्या नक्की काय करतात, त्यावर वीणा देवींनी अभिमानाने उत्तर दिलं की, त्या झेप्टोमध्ये डिलिव्हरी एजंट म्हणून काम करतात. मात्र त्यांच्या प्रकृतीबद्दल जेव्हा विचारलं तेव्हा त्यांनी शांतपणे सांगितलं की, “मी 50% दिव्यांग आहे… पण जूनपासून सतत काम करतेय.”.Viral Video: ७०–८० वयातही शिकण्याची धडपड! महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहे ‘आजीबाईंची शाळा’; व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल भावूक .हे ऐकताच भावूक होऊन मल्लिकाने मदत कशी करू शकते असं विचारलं तेव्हा वीणा यांचं उत्तर त्यांच्याइतकंच साधं होतं. त्या म्हणाल्या, “मला फक्त सपोर्ट करा.” यावर मल्लिकाने त्यांचं कौतुक केलं आणि म्हणाली, "मला तुमचा अभिमान वाटतो, असाच काम करत राहा."हा व्हिडिओ शेअर करताना मल्लिकाने कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, "मी आज एका ५२ वर्षांच्या झेप्टो डिलिव्हरी लेडीला भेटले, शरीराचा ५०% भाग पॅरलाईझ्ड असूनही चेहऱ्यावर हास्य आणि कामात पूर्ण जोश! काही लोक फक्त जगत नाहीत… ते प्रत्येक दिवस लढतात.”.ही पोस्ट पाहताच नेटिझन्सनी कमेंट्सचा वर्षाव केला. वीणा देवींच्या हसतमुख धैर्याने आणि हार न मानण्याच्या वृत्तीने सगळेच प्रभावित झाले आहेत. अनेकांनी त्यांना ‘रिअल लाइफ हिरो’ म्हणलं आहे, तर काहींनी ‘खरी प्रेरणा’ म्हणून गौरवलं आहे.यावर झेप्टोने सुद्धा अभिमानाने प्रतिक्रिया दिली आहे. "अशा व्यक्ती आमच्या टीमचा भाग आहेत ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे." असं त्यांनी म्हणलं आहे..Viral Video: 91व्या वर्षीही करतात 12 तास ड्यूटी! फिट राहण्याचं सिक्रेट विचारताच आजोबांनी दिलं असं काही उत्तर...नेटकरीही झाले थक्क.अजून काही नेटिझन्सच्या प्रतिक्रियासोशल मीडियावर अनेकांनी वीणा देवींचं कौतुक केलं आहे. एका युजरने लिहिलं, “वीणा देवीजी, तुम्ही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहात!” तर दुसऱ्याने लिहिलंय, “अशा लोकांमुळे खऱ्या अर्थाने आशा आणि प्रामाणिकपणा दिसतो.” आणखी एका युजरने म्हटलं, “हीच खरी प्रेरणा… त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हसू मनाला स्पर्शून जातं.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.