Trending News

Viral: 50% दिव्यांग… पण हिम्मत 100%! 52 वर्षीय Zepto Delivery Partner महिला ठरतीय सर्वांसाठी प्रेरणा; व्हिडिओ एकदा पाहाच!

Disabled 52 Year Old Zepto Delivery Woman Viral Video: 50% दिव्यांग असूनही जिद्दीने काम करणाऱ्या 52 वर्षीय झेप्टो delivery partner वीणा देवींचा व्हिडिओ हजारोंना प्रेरणा देतोय.
Disabled 52 Year Old Zepto Delivery Woman's Viral Inspirational Video

Disabled 52 Year Old Zepto Delivery Woman's Viral Inspirational Video

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Disabled Zepto Delivery Partener: सध्या सोशल मीडियावर एका व्हिडीओ व्हायरल होत असून या व्हिडीओने लाखोंचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. एक ५२ वर्षीय Zepto Delivery महिला पार्टनर सर्वांसाठी प्रेरणा बनली आहे. तिच्या जिद्द, चिकाटी, सकारात्मकता आणि परिस्थितीवर मात करण्याच्या विचारांमुळे नेटिझन्स तिचं भरभरून कौतुक करत आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Video
Video Clip
video viral
(video)
viral video
viral post
Viral social media trends

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com