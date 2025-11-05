Zohraan Mamdani : न्यूयॉर्कच्या महापालिकेत धूम मचाले! नव्या महापौरांनी विजयाच्या सभेत केली बॉलीवूड स्टाईल ग्रँड एंट्री

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जोहरान ममदानी यांचा विजय झाला आहे. मदनानी यांना एकूण ५० टक्के मतं पडली आहेत. विशेष म्हणजे ते भारतीय वंशाचे असून न्यूयार्कचे पहिले मुस्लीम महापौर आहेत. त्यांनी ट्र्म्प यांच्या नाकावर टिचून विजय मिळवला आहे. त्यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू क्युमो आणि रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा यांचा पराभव केला. .या विजयानंतर ममदानी यांनी न्यूयार्कच्या महालिकेत धुम मचाले या गाण्यावर ग्रँड एट्री केली. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. ममदानी हे न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर आहेत. त्यांचा हा विजय ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जातो आहे. या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी ममदानी यांच्यावर सातत्याने टीका करत केली. ट्रम्प यांनी ममदानी यांना चक्क 'वेडा कम्युनिस्ट' म्हटले होतं..Zohran Mamdani : ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून भारतीय वंशाची व्यक्ती बनली महापौर, न्यूयॉर्कमध्ये बसला धक्का; कोण आहेत जोहरान ममदानी?.दरम्यान, या विजयानंतर त्यांनी न्यूयार्कच्या महापालिकेत विजयांचा आनंद साजरा केला. यावेळी त्यांनी धुम मचाले या गाण्यावर ग्रॅंड एंट्री केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, आम्ही प्रस्थापितांना उलथवले आहे. मी अँड्र्यू क्युमो यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. जे नेते अल्पसंख्याकांना सोडून केवळ इतरांसाठी राजकारण करतात त्यांच्या राजकारणाचा हा शेवट आहे..Zohran Mamdani : डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध झोहरान मामदानी; न्यूयॉर्क महापौरपदाच्या निवडणुकीत प्रचाराआधीच वादाच्या ठिणग्या.दरम्यान, जोहरान ममदानी प्रसिद्ध भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक मीरा नायर यांचे सुपूत्र आहेत. तर त्यांचे वडील महमूद ममदानी हे कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक आहेत. ममदानी यांनी महाविद्यालयीन काळापासूनच चळवळीत सहभाग घेतला. ते 'स्टुडंट्स फॉर जस्टिस इन पॅलेस्टाईन' या संस्थेचे संस्थापक सदस्य आहेत. २०२० मध्ये ते राजकारणात सक्रीय झाले. यापूर्वी त्यांनी राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच विजय मिळवला. त्यांच्या या विजयाने अमेरिकन राजकारणातला एक नवं वळण मिळालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.