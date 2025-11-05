Trending News

Zohraan Mamdani : न्यूयॉर्कच्या महापालिकेत धूम मचाले! नव्या महापौरांनी विजयाच्या सभेत केली बॉलीवूड स्टाईल ग्रँड एंट्री

Zohraan Mamdani Wins New York Mayor Election : ममदानी हे न्यूयॉर्कचे सर्वात तरुण महापौर आहेत. त्यांचा हा विजय ट्रम्प यांच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का मानला जातो आहे. या विजयानंतर त्यांनी न्यूयॉर्कच्या महापालिकेत धूम मचाले गाण्यावर एन्टी केली.
Zohraan Mamdani Wins New York Mayor Election

Zohraan Mamdani Wins New York Mayor Election

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जोहरान ममदानी यांचा विजय झाला आहे. मदनानी यांना एकूण ५० टक्के मतं पडली आहेत. विशेष म्हणजे ते भारतीय वंशाचे असून न्यूयार्कचे पहिले मुस्लीम महापौर आहेत. त्यांनी ट्र्म्प यांच्या नाकावर टिचून विजय मिळवला आहे. त्यांनी माजी गव्हर्नर अँड्र्यू क्युमो आणि रिपब्लिकन उमेदवार कर्टिस स्लिवा यांचा पराभव केला.

Loading content, please wait...
america

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com