‘Biryani Is Dinner, Not Consent’: ₹370 बिर्याणी वादात व्हायरल झालेल्या “Biryani Bhej Du” फेक नोटिफिकेशनवर Zomato ची प्रतिक्रिया

सोशल मीडियावर एक साधा स्क्रीनशॉट किती मोठा गोंधळ निर्माण करू शकतो, याचं ताजं उदाहरण पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं आहे. ₹370 च्या बिर्याणीवर सुरू असलेल्या सध्याच्या चर्चेदरम्यान Zomato कडून आलेलं एक “मजेशीर” नोटिफिकेशन असल्याचा दावा करणारी इमेज अचानक व्हायरल झाली आणि इंटरनेटवर खळबळ उडाली. पण हे नोटिफिकेशन खरंच Zomato कडून आलं होतं का, की मागे काहीतरी वेगळीच कहाणी आहे; याचाच खुलासा आता समोर आला आहे..व्हायरल झालेल्या इमेजमध्ये Zomato कडून आलेलं एक पुश नोटिफिकेशन दाखवलं गेलं होतं. त्यात मजेशीर पद्धतीने “₹370 ची बिर्याणी पाठवू का?” असा मेसेज दिसत होता. काही लोकांनी हे पाहून कंपनीवर चुकीच्या पद्धतीने जाहिरात करण्याचा आरोपही केला..मात्र या प्रकरणावर Zomato कडून स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आली आहे. कंपनीने स्पष्ट केलं की हे नोटिफिकेशन संपूर्णपणे खोटं आहे. Zomato च्या म्हणण्यानुसार त्यांनी असा कोणताही संदेश तयार केलेला नाही, न पाठवलेला आहे आणि न त्याची रचना केलेली आहे..कंपनीने आपल्या अधिकृत X (ट्विटर) खात्यावरून हेही स्पष्ट केलं की व्हायरल होणारा स्क्रीनशॉट चुकीचा आहे आणि नागरिकांनी अशा प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये..या प्रकरणात वापरलेला मेसेज आणि डिझाईन Zomatoच्या मूळ स्वरूपासारखेच भासल्याने अनेकांनी त्याला खरा समजून घेतले. मात्र, कंपनीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर हे उघड झाले की ही माहिती पूर्णपणे बनावट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.