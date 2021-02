Union Budget 2021: अर्थव्यवस्थेकडे कोण लक्ष देणार? मोदी सरकारच्या बजेटवर काँग्रेसचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली : Union Budget 2021 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (दि.1) संसदेत वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पावर आता प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांच्या भाषणात जीडीपी 37 महिन्यांच्या विक्रमी घसरणीचा उल्लेख नाही तसेच त्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर लक्ष दिले नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी आपल्या टि्वटमध्ये म्हटले की, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात याचा काहीच उल्लेख नाही. जीडीपीमध्ये 37 महिन्यांची घसरण झाली आहे. 1991 नंतरचे हे सर्वात मोठे संकट आहे. देशाची बहुमूल्य संपत्ती विकण्याशिवाय अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिलेले नाही. अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ नका, फक्त देशाची बहुमूल्य संपत्ती विका, असा टोलाही तिवारी यांनी लगावला.

FM’s Talkthorn oblivious that growth rate of GDP is in a record 37th month decline.Worst Crisis since 1991.

Except for a National Monetisation Plan - short hand for National Sell out no Central Focus in Budget.

Bottom line-Will not grow economy but sell the family silver.

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 1, 2021