Budget 2021: काँग्रेसचे लोकसभेत काळे गाऊन; कृषी कायद्यांना विरोध

नवी दिल्ली- Union Budget 2021- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत आहेत. यादरम्यान, काँग्रेसचे खासदार जसबीर सिंग गिल आणि गुरजित सिंग औजला यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात काळ्या रंगाचा गाऊन परिधान करुन संसदेत प्रवेश केला. कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा प्रभाव यंदाच्या अर्थसंकल्पावरही पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळेच सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पात केला जाऊ शकतो.

खासदार जसबीर सिंग गिल आणि गुरजित सिंग औजला यांनी आपल्या गळ्यात शेतकऱ्यांचे समर्थन करणारे फलकही घातले होते. मी शेतकरी आहे, मी मजूर आहे असा मजकूर फलकावर लिहिला होता.

Delhi: Congress MPs Jasbir Singh Gill and Gurjeet Singh Aujla wear a black gown to the Parliament, as a mark of their protest against the three #FarmLaws pic.twitter.com/OjzM22zOCW

— ANI (@ANI) February 1, 2021