Budget 2026: अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? मुंबई, पुणे मेट्रोसह ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी तरतूद

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. पुढच्या आर्थिक वर्षात देशाला आणि महाराष्ट्राला काय मिळणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. केंद्र सरकारने ५३.५ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा मांडला आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्यालाही मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळणार आहे. .मुंबई मेट्रोसाठी १ हजार ७०२ कोटी रुपये तर पुणे मेट्रोसाठी ६१७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे. यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांना गती मिळेल. ग्रामीण भागांतील रस्ते प्रकल्पांसाठी ३७८ कोटी रुपये तर कृषी आधारित बिझनेस नेटवर्कसाठी १६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे..Budget Alcohol Rate: मद्यप्रेमींना मोठा धक्का! दारूचे दर महागणार; बजेटनंतर किमती किती वाढणार? जाणून घ्या....महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला काय मिळालं?उपसा सिंचन योजनांचे सौर उर्जिकरण करण्यासाठी २०७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे. अॅग्री बिझनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी ६४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय. प्रत्येक जिल्ह्यात संस्थात्मक संरचना क्षमता वाढीसाठी २४० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी २८३ कोटींचा संकल्प करण्यात आलाय..महाराष्ट्रासाठी आणखी काय?मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉरसाठी ६१०३ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. एमयुटीपी मुंबईसाठी ४६२ कोटी, एमएमआर रिजनमधअये ग्रीन मोबिलिटीसाठी १५५ कोटी, महामार्गावर आयटीएससाठी ६८० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसमध्ये दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार महाराष्ट्राला फायदा झाल्याचं दिसतंय. त्यामुळे राज्याला ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळतील. हा निधी मागील वर्षीपेक्षा जास्त आहे..Union Budget 2026 : अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी भेट! सोलर उपकरणासह 'या' इलेक्ट्रॉनिक वस्तू होणार स्वस्त.महाराष्ट्र टर्शरी केअर मेडिकल एज्युकेशन विकास कर्यक्रमासाठी राज्याला आणखी ३८५ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. तसेच डेव्हलपमेंट अँड अॅप्लाईड नॉलेज अँड स्कील फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटसाठी ३१३ कोटींची तरदूत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय मिळालं, याबाबत माहिती दिली.