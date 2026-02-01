Union Budget 2026: आजच सादर होणार अर्थसंकल्प, नोकरदारांसाठी गिफ्ट काय मिळणार?

Union Budget 2026: आर्थिक नियोजन आणि देशाच्या विकास याकडे संपूर्ण देशाची नजरा आहेत. सकाळी, राष्ट्रपतींची भेट घेऊन, नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक होईल. .या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर तो सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला जाणार आहे..February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य.यंदा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी असण्याची शक्यता आहे. त्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना, सिंचन प्रकल्प यासाठी अतिरिक्त निधी जाहीर केला जाऊ शकतो. .याशिवाय, नोकरदार, व्यवसायिक आणि माध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी करसवलती किंवा इतर फायदे याबाबतही चर्चा लक्षात घेण्यासारखी आहे..Marathi Weekly Tarot Horoscope: फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा ठरणार खास! वेशी योगामुळे मेष, वृश्चिकसह 5 राशींचे चमकणार नशीब; वाचा साप्ताहिक टॅरो भविष्य.कररचनेत काही नवीन “गिफ्ट” किंवा सवलत दिली जाणार की नाही, हे अर्थसंकल्प सादर झाल्यावरच स्पष्ट होईल. आजच्या अर्थसंकल्पाला संपूर्ण देशाची अपेक्षा आणि आर्थिक भविष्यावरील लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.