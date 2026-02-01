Union budget 2026-27: अर्थसंकल्पात केंद्राचं लाडकं राज्य कोणतं? अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांचा संकल्प

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रविवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. यात उत्तर प्रदेशसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. सर्वाधिक निधी मिळवणारं राज्य उत्तर प्रदेश ठरलं आहे..उत्तर प्रदेशातील वाराणसीसह संपूर्ण राज्याला बजेटमध्ये झुकतं माप मिळालं आहे. अर्थमंत्र्यांनी देशात जाहीर केलेल्या ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरपैकी दोन कॉरिडॉर एकट्या वाराणसीला जोडणार आहेत. यात दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी या मार्गांचा समावेश आहे. तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाजांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष पोर्ट आणि लॉजिस्टिक हबची स्थापना केली जाणार आहे..U19 World Cup, IND vs PAK: वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद, पण वेदांत त्रिवेदीचं झुंजार अर्धशतक; भारताचे पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य .महत्त्वाची बाब म्हणजे उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक गर्ल्स हॉस्टल उभारले जाईल आणि सर्व जिल्ह्यांत इमर्जन्सी व ट्रॉमा सेंटर्सची सुविधा उभी केली जाणार आहे. यासह लखनौमध्ये एआय सिटी विकसित केली जाणार असून नोएडा येथे सेमीकंडक्टर पार्क उभारत आहे. यामुळे रोजगाराच्या हजारो संधी उपलब्ध होतील..धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सारनाथ आणि महाभारतकालीन राजधानी हस्तिनापूर या स्थळांचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केलीय. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या अर्थसंकल्पाचे विकसित भारताचा संकल्प असं म्हणत स्वागत केलं..Union Budget Focus on Election-Bound States : बंगाल, आसाम, केरळसह निवडणूका होणाऱ्या राज्यांना मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून नेमंक काय मिळालं?.या अर्थसंकल्पामुळे उत्तर प्रदेशातील महिला, तरुण आणि आरोग्य क्षेत्राचा मोठा विकास होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे मात्र समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी हा केवळ स्वप्ने दाखवणारा अर्थसंकल्प असून गरिबांच्या पोटाचा प्रश्न यात सुटलेला नाही, अशी टीका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.