Budget 2021: 'ब्रेक्स दुरुस्त करता येत नाहीत म्हणून हॉर्न मोठा करायचा प्रकार' - शशी थरुर

Union Budget 2021: निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून तिसऱ्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यामध्ये आयकरात सूट मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र अशी कोणतीच घोषणा त्यांनी केली नाही. दुसरीकडे वृद्धांना दिलासा मिळाला असून 75 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी करात सूट देण्यात येणार आहे. 75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना आयकर रिटर्न भरावा लागणार नाही. कोरोनाच्या आधीच अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली होती. या कंबरडं मोडलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करतंय, याकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. सरकार कोरोनाची लस मोफत देईल का, याकडेही देशाचं लक्ष लागलं होतं मात्र, त्याबाबतची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली नाहीये. मात्र 35 हजार कोटींची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरुर यांनी या बजेटवर खोचक अशी टीका केली आहे. त्यांनी एका उदाहरणाद्वारे हे बजेट पोकळ असल्याचं दाखवून दिलंय. त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, भाजप सरकारने मला एका गॅरेज मेकॅनिकची आठवण करुन दिली आहे. जो गॅरेज मेकॅनिक आपल्या ग्राहकांना म्हणतो की, मी तुमच्या गाडीचे बिघडलेले ब्रेक्स दुरुस्त करु शकत नाही, म्हणून मी तुमच्या गाडीचा हॉर्न अधिक मोठा आवाज करेल अशापद्धतीने दुरुस्त करतो.

This BJP government reminds me of the garage mechanic who told his client, “I couldn’t fix your brakes, so I made your horn louder.” #Budget2021

