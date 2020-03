Covid19 : चिंताजनक! 'महापालिकेच्या रुग्णालयात एकही फिजिशियन नाही?'...अन् अवघे 177 व्हेंटिलेटर, तीन हजार मास्क!

नाशिक : आतापर्यंत कोरोनापासून लांब राहिलेल्या नाशिकच्या ग्रामीण भागातून कोरोनाचा एक रुग्ण आढळल्याने प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. महापालिकेने तातडीने शासकीय व खासगी रुग्णालयांचा एक अहवाल तयार केला असून, त्यात शहरात अवघे 167 व्हेंटिलेटर असल्याची बाब समोर आली आहे. सुमारे वीस लाख लोकसंख्येचा विचार करता व्हेंटिलेटरची संख्या अपुरी असल्याने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेसह जिल्हा यंत्रणेने तयारी केली आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात एकही फिजिशियन नाही शहरात रविवारी (ता. 29) एक कोरोनाग्रस्त रुग्णाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर प्रशासनाचे धाबे दणाणले. त्यानुसार शहरातील रुग्णालयांचा आढावा घेतल्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात साधने अपुरे असल्याची बाब समोर आली आहे. यात सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे महापालिकेच्या रुग्णालयात एकही फिजिशियन नाही. एका शासकीय रुग्णालयात एक फिजिशियन, तर व्हेंटिलेटरची संख्या अवघी नऊ आढळली आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयात एक, तर खासगी रुग्णालयांत 167 व्हेंटिलेटर आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयात 400 खाटा असल्या तरी एकही फिजिशियन नसणे, ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. एक लाख मास्क खरेदी करण्याचे नियोजन शहरात ट्रीपल लेअर मास्क अवघे तीन हजार असून, एक लाख मास्क खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. एन-95 मास्क अवघे 557 असून, पाच हजार खरेदीचे नियोजन आहे. सोडिअम हायपोक्‍लोराइड पाच हजार लिटर, तर सातशे हॅन्ड सॅनिटायझर उपलब्ध आहेत. वातावरण निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी हायड्रोक्‍लोरिक्‍व्यून 200 मिलिग्रॅम व हायड्रोक्‍लोरिक्‍व्यून 400 मिलिग्रॅम उपलब्ध असून, अनुक्रमे 20 व 70 हजार खरेदी केले जाणार आहे. डिस्पॉसिबल हॅन्ड ग्लोव्हज पाच हजार असून, अजून एक लाख खरेदीचे नियाजन आहे. हेही वाचा > 'लॉकडाउनमध्ये सिलेंडर संपलंय?'...काळजी नको, कारण... रुग्णालयांमधील सद्यःस्थिती माहिती शासकीय रुग्णालये, महापालिकेचे रुग्णालये, खासगी रुग्णालये , एकूण एकूण रुग्णालये ----- 2-- 4 -- 571 ---577 एकूण खाटा ----- 697-- 400 -- 8,519 --- 9,616 आसीयूतील खाटा ----- 32-- 10-- 572 --- 614 व्हेंटिलेटर ----- 9 -- 1 --167 --- 177 फिजिशियन ----- 1-- 0 -- 78 --- 79 हेही वाचा > #Lockdown : ...अन् अडकलेल्या 'त्या' गर्भवतीच्या मदतीला 'ते' देवदूतासारखे धावून आले!

Web Title: In the city there are only 177 ventilators, three thousand masks, no physician at the municipal hospital nashik marathi news