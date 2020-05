Coronaupdates : जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा आठशेच्या उंबरठ्यावर; तर 87 पोलिस जवान कोरोनामुक्त

नाशिक : जिल्ह्यात कोरोनाचा हाहाकार वाढत असताना, त्याविरोधात लढा देण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या तब्बल 148 पोलिसांना कोरोनाची लागण झाली होती. या लढ्यात एका पोलिसाचा बळीही गेला. तर, गेल्या पाच दिवसांत 87 पोलिस जवानांनी कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकत त्यावर यशस्वीरित्या मात केली आहे. पोलिस दलासाठी ही बाब मनोधैर्य वाढविणारी आणि दिलासादायकच आहे. दोन हजारांपेक्षाही अधिकचा फौजफाटा जिल्ह्यात 27 मार्च रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला होता. त्यानंतर नाशिक शहर आणि त्यापाठोपाठा मालेगाव कोरोनाचे रुग्ण मिळाले. नाशिक शहरात प्रशासनाच्या तातडीच्या उपाययोजनांमुळे कोरोनाचा प्रसाराचा वेग रोखला गेला. मात्र मालेगावातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिंताजनक झाली. त्यामुळे मालेगावातील पोलिसांच्या मदतीला जिल्ह्यातील पोलिस आणि परजिल्ह्यातील राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या पाचारण करण्यात आल्या. सुमारे दोन हजारांपेक्षाही अधिकचा फौजफाटा मालेगावात तैनात होता. 61 पोलिसांवर उपचार सुरू मात्र, एप्रिल महिन्याच्या मध्यात कोरोना विषाणूने पोलिस दलात शिरकाव केला आणि एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर सातत्याने नाशिक ग्रामीण पोलिस व एसआरपीएफचे जवानांमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत जाऊन 148 झाला. तर, गेल्या 9 मे रोजी एका पोलिस कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्युही झाला. मात्र त्यानंतर उपचार घेणाऱ्या पोलिसांनी धैर्याने या विषाणूचा सामना केला आणि गेल्या 13 तारखेपासून ते रविवारपर्यंतच्या (ता. 17) पाच दिवसांमध्ये 87 पोलिस कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. तर अद्यापही 61 पोलिसांवर उपचार सुरू आहेत. मालेगावात मृतांचा आकडा 40 जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृतांचा आकडा 42 झाला आहे. यात मालेगावातील 40 बळी आहेत. शनिवारपर्यंतच्या (ता. 16) मृतांमध्ये आणखी 6 बळींचा समावेश झाला आहे. यांचा मृत्यु उपचारादरम्यान झाला असून त्यांचे कोरोनाबाधितचा रिपोर्ट नंतर उपलब्ध झाले आहेत. तर नाशिक शहरातील दोघांचा यापूर्वीच मृत्यु झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा आकडा 42 झाला आहे. तर, रविवारी (ता. 17) दिवसभरात नवीन सात कोरोनाबाधितांची भर पडली असून, त्यामुळे जिल्ह्याचा आकडा 791 झाला आहे. यात मालेगावचे 617 रुग्णांचा समावेश असून 428 आणि जिल्ह्यातील 548 कोरोनामुक्त झालेले आहेत. एकूण कोरोना बाधित: 791 मालेगाव : 617

नाशिक : 46

उर्वरित जिल्हा : 98

परजिल्हा : 30

जिल्ह्यात एकूण मयत : 42

कोरोनमुक्त : 548 हेही वाचा > धक्कादायक! राजकीय संबंधाचा घेतला गैरफायदा...महिलेवर केला अत्याचार कोरोनाची पोलिसांना लागण झाल्यामुळे मनोबलावर परिणाम होण्याची शक्‍यता होती. मात्र, बाधितांनी यावर यशस्वीरित्या मात केल्याने पोलिस दलाचे मनोबल वाढले आहे. तसेच, बाधित होण्यामागची कारणमीमांसा करून त्याप्रमाणे बंदोबस्तावरील पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना व सुरक्षात्मक उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. - डॉ. आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण. हेही वाचा > चोवीस तास बंदोबस्त असूनही 'त्याने' मारली शाळेतून दांडी?...धक्कादायक प्रकार

Web Title: The district is on the threshold of eight hundred Corona patients nashik marathi news