सहा महिन्यानंतरही मिळेना ठिबक अनुदान 

naखामखेडा ः प्रधानमंत्री कृर्षी सिंचन योजनेमधुन अनेक शेतकर्यांनी तुषार व ठिबक सिंचन संच खरेदी करून आपल्या शेतात लावले.मार्च एंडिंग पर्यंत शासकीय अनुदान मिळेल.अशी शेतकना अपेक्षा होती.मात्र सध्या पेरणी झाली असुन पाच ते सहा महिने उलटूनही अनुदान मिळत नसल्याने खते व शेतीला भांडवल हाती नसल्याचा प्रश्न शेतकर्यापुढे उभा ठाकला आहे.शासनाने अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकर अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मार्चची अपेक्षा , शेतीला भांडवल नसल्याने अडचण

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृर्षी सिंचन योजनेमध्ये 2 हेक्‍टरवरील धारण क्षेत्र धारण क्षेत्र असलेले मोठे शेतकरी यांना एकूण 75 टक्के तर 2 हेक्‍टरपेक्षा कमी धारण क्षेत्र असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान ठिबक व तृषार सिंचनाकरिता देण्यात येते. विशेष म्हणजे या योजनेला मुख्यमंत्री शाश्वत योजनेची जोड असून या अंतर्गतही मोठ्या शेतकऱ्यांना 30 टक्के व लहान शेतकऱ्यांना 25 टक्के अनुदान मिळते.त्यामुळे 2 हेक्‍टरवरील धारण क्षेत्र असलेले मोठे शेतकरी याना एकूण 75 टक्के,तर 2 हेक्‍टरपेक्षा कमी धारण क्षेत्र असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना 80 टक्के अनुदान मिळते.त्यामुळे तालुक्‍यातील अनेक शेतकऱ्यांना पेरणीपर्यंत अनुदानाची रक्कम मिळेल,या आशेवर जवळच्या पैशात ठिबक व तुषार संच खरेदी करून शेतात लावले. मात्र आता पावसाळा सुरू झाला असून अनेक भागात पेरणी सुरू झालेल्या आहेत,असे असतानाही अनुदानाचे पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक पेच उभा ठाकला आहे. जवळ असलेला पैसा ठीबकच्या मटेरियलसाठी वापरला गेला असुन सध्या हातात पैसा नसल्याने आर्थिक प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. ठिबकचे अनुदान न मिळाल्याने आमच्या समोर मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत याकरिता प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांची अनुदान द्यावे.

रमेश सावंत शेतकरी ,निंबोळा ता देवळा. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामा करता राखून ठेवलेल्या पैशातून ठिबकसंच साठी खर्च केले आहेत. मात्र पेरणी झाल्यानंतर खते तसेच इतर भांडवलासाठीचा आर्थिक प्रश्न उभा राहिल्याने शेतकरी विवंचनेत सापडला आहे.

साहेबराव मोरे,शेतकरी खामखेडा. तालुक्‍यातील1429लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदनी केली होती.त्यापैकी 388 ठिबक व तुषार सिंचनाचा अनुदानाचे प्रस्ताव जिल्हयाला सादर केले आहेत.शिफारस केलेल्या87लाभार्थ्यांना जिल्हास्तरावर अनुदान मिळाले आहे. इतरानाही लवकरच मिळेल.

सचिन देवरे

तालुका कृषी अधिकारी देवळा

