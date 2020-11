positive story : कारभारणी लय भारी! दोन्ही पायाला अपंगत्व..तरीही दोन गावची सरपंच! 

दिंडोरी (जि.नाशिक) : शारीरिक दृष्ट्या कमकुवत असूनही ह्या व्यक्तींनी आपल्या अपंगत्वाने खचून न जाता, जिद्दीने त्यावर मात करीत आपल्या आयुष्याची ध्येये साध्य केली आहेत. अशीच एक प्रेरणादायी बातमी आहे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातल्या महिला सरपंचाची...

विकासही करून दाखवते आणि बिनविरोध निवडून ही येते

दिंडोरी तालुक्यातील दहेगाव आणि वागळूद या दोन्ही गावांची मिळून दहेगाव ग्रुप ग्रामपंचायत. दोन्ही पायाने अपंगत्व असताना कविता भोंडवे आज यशस्वी सरपंच आहे. कविता भोंडवेने नुसता गावाचा कारभारच रुळावर आणला नाही, तर गावातील अवैध धंद्यांविरुद्धही ती उभी राहिली.. गावातील दारू दुकाने, मटक्याच्या अड्ड्यांविरोधात एल्गार पुकारला. महिलाना संघटित करून पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन छेडले. कविताच्या या प्रयत्नांनंतर गावातील अवैध धंदे बंद झाले. दोन्ही पायाला अपंगत्व, तरीही टेलरिंगचा व्यवसाय करत करत ती दोन गावांचा सरपंच पदाचा कारभार समर्थपणे चालवते. विकासही करून दाखवते अन् पुन्हा बिनविरोध निवडून ही येतेय.

Maharashtra: A 34-year-old specially-abled woman is serving the society as Sarpanch of 2 villages in Dindori Taluka, Nashik district.

Currently in her 2nd term, Kavita Bhondwe made changes in Gram Panchayats' affairs & stood up against illegal practices in Dahegaon & Waglud. pic.twitter.com/OlwZD6kGWU

