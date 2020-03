VIDEO : एमआयएमच्या.समर्थकांकडून डॉक्टरांना शिवीगाळ अन् मारहाण..आमदाराच्या गुंडगिरीचा व्हिडिओ व्हायरल

नाशिक / मालेगाव : आमदार मुफ्ती इस्माईल यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या समर्थकांनी डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की केली होती. त्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यामुळे सामान्य रुग्णालयात घातलेला गोंधळ एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांना चांगलाच भोवला आहे. आमदारांसह त्यांच्या 10 समर्थकांवर कलम 353 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी काल(ता.२५) रात्री आमदार मुफ्ती यांच्या समक्ष त्यांच्या समर्थकांनी सामान्य रुग्णायलातील वैद्यकीय अधीक्षकांसह इतर डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की आणि मारहाण केली होती. त्यानंतर डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. या पार्श्वभूमीवर आता आमदारा आणि त्यांच्या समर्थकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

#WATCH Maharashtra: Supporters of AIMIM MLA Mufti Mohammad Ismail abused a doctor at Malegaon General Hospital in Nashik. The MLA alleged that the doctor was delaying the discharge of two patients from the hospital. The MLA has been arrested. (Note-Abusive language) (25.03.2020) pic.twitter.com/DszaVCqmEi

— ANI (@ANI) March 26, 2020