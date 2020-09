रोगप्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या द्राक्षांना ५० कोटींहून अधिक फटका; यंदा 'इतके'च द्राक्ष निर्यात

नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या फैलावाच्या काळात एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत बेदाणा, डाळिंब, भाजीपाला, सोयाबीन फीड या शेतमालाच्या निर्यातीतून १०० कोटींचे परकीय चलन शेतकऱ्यांना मिळाले. दुसरीकडे मात्र रोगप्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या द्राक्षांना जागतिक बाजारपेठेत अपेक्षित भाव मिळाला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साडेआठ हजार टनांनी कमी निर्यात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ५० कोटींहून अधिक फटका बसला. कृषिपंढरीतील शेतमालाला १०० कोटींचे परकीय चलन जगभर कोरोनाने पाय पसरलेले असताना जिल्ह्यातून रवाना झालेल्या द्राक्षांचे कंटेनर सुपर मार्केटमध्ये जाऊन पडले. १२ युरोचा भाव अपेक्षित असताना ६ ते ७ युरो भावाने द्राक्षे विकली गेली. काही द्राक्षांची विक्री झाली नाही. त्यामुळे १५ ते २५ हजार रुपये टन असा भाव राहिला. १४ हजार ६९० टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. गेल्या वर्षी याच सहा महिन्यांच्या कालावधीत २३ हजार १८१ टन द्राक्षांची निर्यात झाली होती. त्यास सरासरी ६० हजार टनांपर्यंत भाव मिळाला होता. त्यावरून द्राक्ष उत्पादकांना बसलेल्या आर्थिक झळीची कल्पना येते. याखेरीज सततच्या पावसामुळे डाळिंबाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक डाळिंबाची निर्यात जिल्ह्यातून झाली असली, तरीही त्याचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही. बेदाणा, भाजीपाला, सोयाबीन फीडचा हातभार द्राक्षांच्या निर्यातीत अडथळे आल्याने शेतकऱ्यांनी यंदा बेदाणानिर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळे बेदाण्याची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा चौपट झाली आहे. याशिवाय मुंबई, गुजरातची परसबाग म्हणून नावारूपाला आलेल्या कृषिपंढरीतून भाजीपाल्याची निर्यात गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक झाली आहे. सोयाबीन फीडची निर्यात तिपटीने वाढली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत निर्यातीतून सर्वसाधारणपणे मिळालेले परकीय चलन रुपयांमध्ये असे : डाळिंब- आठ कोटी ३२ लाख, बेदाणा- १८ कोटी १० लाख, भाजीपाला- सात कोटी आठ लाख, सोयाबीन फीड- ६६ कोटी ५९ लाख. हे भाव शेतमालाच्या बाजारपेठेतील आणि निर्यातीच्या दराच्या आधाराचे आहेत. हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! मोबाईल मिळेना म्हणून भितीपोटी विद्यार्थीनीची आत्महत्या; ऑनलाइन शिक्षणाचा आणखी एक बळी जिल्ह्यातून पाच महिन्यांत झालेली निर्यात

आकडे टनामध्ये दर्शवितात शेतमाल यंदा गेल्या वर्षी

बेदाणा २ हजार १२ ५८३

डाळिंब १ हजार ४१ ५५४

भाजीपाला १ हजार ४१६ ५९२

सोयाबीन फीड १९ हजार २१ ६ हजार २६२

