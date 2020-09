मुंबईनंतर नाशिकलाही भूकंपाचा धक्का; रिश्टर स्केलवर 3.2 नोंदली तीव्रता

नाशिक / सुरगाणा : एकीकडे देशावर कोरोनासारख्या अदृश्य रोगाचे संकट असताना गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात भूकंपाचे धक्के बसत आहेत. आज (ता.९) पहाटे नाशिकमध्ये 3.2 तीव्रतेचा भूकंप झाला. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील पालघरमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. बुधवारी पहाटे 4.17 च्या सुमारास नाशिकमध्ये भूकंप झाला. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीच्या (NCS) म्हणण्यानुसार, आज पहाटे नाशिकच्या 93 किमी पश्चिमेस 3.2 तीव्रतेचा भूकंप झाला.

मोहपाडा-चिराई गावाला भूकंपाचे सौम्य धक्के

सुरगाणा तालुक्याच्या घाटमाथ्यावरील मोहपाडा-चिराई गावाला मंगळवारी (ता. ८) पहाटे सव्वापाचला, सकाळी ७.३५ व अकराच्या सुमारास भूकंपाचे सौम्य धक्के बसले. याबाबतची पोस्ट सोशल मीडियावरून व्हायरल झाल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले होते. सरपंच नरेंद्र दळवी, पोलिसपाटील पोपट जाधव यांनी तहसील कार्यालयातील नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संपर्क साधून माहिती दिली. त्यावर तहसीलदार विजय सूर्यवंशी यांनी सकाळीच पावणेनऊच्या सुमारास गावात जाऊन पाहणी केली व ग्रामस्थांशी चर्चा करून, त्यांना घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन केले.

Earthquake of magnitude 3.2 on the Richer Scale occurred at 04:17 am, 93 kms west of Nashik in Maharashtra: National Centre for Seismology

