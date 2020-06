वर्ष उलटूनही या पुलावरचे खड्डे "जैसे थे' नाशिक / नांदूरमध्यमेश्‍वर: गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात नदीवर असलेल्या पुलावरील रस्त्यावर पडलेले खड्डे दुसऱ्या पावसाळा आली तरी तशाच असल्याचे उदाहरण जिल्ह्यात असून या पुलावरून वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी याबाबती आपली तीव्र नाराजी दर्शवित आता शासन काय महाड येथे झालेल्या दुर्घटनेच्या पुनरावृत्तीची वाट पाहत आहे का ? अशी प्रतिक्रिया देत आहे. त्यामुळे "सरकारी काम सहा महिने थांब' असे म्हणणे ऐवजी वर्षभर थांब अशीच म्हणण्याची वेळ स्थानिकांवर आली आहे .

निफाड- सिन्नर या दोन तालुक्‍यांना दळणवळणाच्या दृष्टीने जोडणाऱ्या नांदूरमध्यमेश्‍वरलगतच्या गोदावरी नदीवरील पुलावर गेल्या वर्षी पूरपाण्याने मार्गावरील स्लॅब ठिकठिकाणी उखडून रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. दुसरा पावसाळा सुरू होऊनही आजही परिस्थिती "जैसी थे' असल्याने वाहनचालकांनी याप्रकारामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निफाड- सिन्नर या दोन तालुक्‍यांना दळणवळणाच्या दृष्टीने एकमेकांना जोडणारा महत्त्वाचा व कमी अंतराचा रस्ता असल्याने रोज अनेक लहान, मोठी अवजड वाहने या पुलावरून ये-जा करत असतात. गेल्या वर्षी गोदावरीला आलेल्या पुरात हा पूल पाण्याखाली गेला होता. या पूरपाण्याने रहदारी मार्गावरील स्लॅब ठिकठिकाणी उखडून मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पाणी ओसरल्यानंतर पुलावरील रस्त्याची डागडुजी होईल, असे सर्वांना वाटत होते. मात्र एक वर्ष उलटूनही या पुलावरील खड्डे "जैसे थे' आहेत. सद्यःस्थितीत सुरत-वघई-सिन्नर राज्य क्रमांक 23 नावाने या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे व मजबुतीकरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. रस्त्यासाठी लागणारी खडी, मुरुम आदी साहित्याची वाहतूक या पुलावरून होत आहे. पण ठेकेदारालाही या खड्ड्यात मुरुम टाकायचा विसर पडला आहे. पुलावर ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांत पावसाचे पाणी साचत असून, वाहनचालक खड्डे चुकविण्याच्या नादात नागमोडी वाहने चालवत आहे. यातच पुलाला संरक्षक कठडे नसल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करण्याची वेळ आली आहे. नांदूरमध्यमेश्‍वर धरणातून एक लाख क्‍युसेस विसर्ग झाला, तर हा पूल पाण्याखाली जाऊन रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प होते. दर वर्षी असे होत असेल, तर पूल बांधण्याचे प्रयोजन काय? जनतेच्या पैशाचा हा अपव्यय नाही का? असा सवाल केला जात आहे.

दशरथ शिंदे (रहिवासी, नांदूरमध्यमेश्‍वर)

