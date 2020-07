कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘फेविपिरविर’ औषधाच्या तिस-या टप्प्याच्या चाचणीचे निष्कर्ष जाहीर ...१५० रुग्णांवर झाली चाचणी

नाशिक : ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने भारतातील सात ठिकाणी सौम्य ते मध्यम कोरोनाबाधित रुग्णांवर केलेल्या तिस-या टप्प्याच्या फेविपिरविर चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. ओपन लेबल रँडमाइज्ड पद्धतीने विविध ठिकाणच्या फेविपिरविर न दिलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत हे औषध दिलेल्या १५० रुग्णांवर ही चाचणी घेण्यात आली. १५० रुग्णांवर ही चाचणी

फेविपिरविर हे तोंडावाटे घेण्याचे औषध असून त्याच्या चाचण्या जगभरात अनेक ठिकाणी होत आहेत. ग्लेनमार्क केलेल्या चाचणीत रुग्णांना पहिल्या दिवशी फेविपिरविर ३६०० एमजी तर दुस-या दिवशी १६०० एमजी फेविपिरविर ची मात्र देण्यात आली. चाचणीसाठी निवड केलेल्या रुग्णांपैकी ९० रुग्णांना सौम्य तर ६० जणांना मध्यम तीव्र कोरोना बाधा झालेली होती. फेविपिरविर चा उपचार केलेल्या सौम्य ते मध्यम कोरोनाबाधित रुग्णांची प्रकृती हे औषध न दिलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत २८ टक्के कमी वेळात सुधारली. ‘ फेविपिरविर’ च्या उपचारांच्या परिणामकारकतेचे इतर निष्कर्ष रुग्णाचे तापमान, प्राणवायू, श्वसन वेग आणि खोकला यांचे प्रमाण फेविपिरविर चा उपचार केलेल्या सौम्य ते मध्यम कोरोनाबाधित रुग्णांच्या बाबतीत हे औषध न दिलेल्या रुग्णांच्या तुलनेत ४० टक्के कमी वेळात सुधारले आणि फेविपिरविरचा उपचार केलेले सौम्य ते मध्यम कोरोनाबाधित रुग्णांना यासाठी ३ दिवस लागले तर हे औषध न दिलेल्या रुग्णांना ५ दिवस लागले.

फेविपिरविरचा उपचार केलेले ६९.८ टक्के रुग्ण चौथ्या दिवशी बरे झाले तर अन्य रुग्णांमध्ये हे प्रमाण ४४.९ टक्के होते. प्रकृती गंभीर होऊन प्राणवायू देण्याची गरज फेविपिरविर चा उपचार केलेल्या रुग्णांना पाचव्या दिवशी आली तर हे औषध न दिलेल्या रुग्णांना दुस-याच दिवशी प्राणवायू द्यावा लागला. हेही वाचा > धक्कादायक! 'त्या' क्षणाला न बायको आठवली न लेकरं...दुर्देवी घटना ..मात्र हा त्रास अगदी मामुली होता ग्लेनमार्कच्या फेविपिरविर ला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि या औषधाचा मोठा त्रास होणे किंवा रुग्णाचा मृत्यू होणे असे झाले नाही. फेविपिरविर चा उपचार केलेल्या २६ रुग्णांना औषधाचा त्रास झाला तर हे औषध न दिलेल्या ६ रुग्णांना (त्यांच्यावर झालेल्या उपचारांचा) त्रास झाला. मात्र हा त्रास अगदी मामुली होता आणि औषधाच्या मात्रेत बदल करण्याची किंवा ते थांबवण्याची गरज पडली नाही. हेही वाचा > निरक्षर आई- बापाची दिव्यांग लेक सुनिताने शेवटी करून दाखवलचं! पालकांचे आनंदाश्रु थांबेना... असे ‘ग्लेनमार्क’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले....

फेविपिरविर चा उपचार केलेल्या १२ रुग्णांच्या यूरिक ऍसिड च्या प्रमाणात वाढ झाली तर हे औषध न दिलेल्या रुग्णांना असा त्रास झाला नाही. त्रास झालेल्या रुग्णांना पहिल्याच फॉलो अप मध्ये आराम पडला. पचनसंस्थेच्या कार्याच्या बाबतीत दोन्ही समूहांमधील कोणाचीही तक्रार आली नाही, असे ‘ग्लेनमार्क’ च्या अधिकार्यांनी सांगितले. संपादन - ज्योती देवरे

