आरोग्य सांभाळा! हिवाळ्यात कोरोनाची दुसरी लाट; तोंड देण्यासाठी महापालिका सज्ज

नाशिक : दोन महिन्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधितांमधील ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी हिवाळ्यात कोरोनाची दुसरी लाट येणार असल्याचे सूतोवाच महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी केले असून, नाशिककरांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी महापालिका सज्ज असल्याचा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. आयुक्तांचे सूतोवाच, तोंड देण्यासाठी महापालिका सज्ज

झूम मीटिंगच्या माध्यमातून संपादक व प्रतिनिधींशी आयुक्त जाधव यांनी संवाद साधला. त्या वेळी कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा त्यांनी उल्लेख केला. सध्या ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या तीन ते चार हजार आहे. हिवाळ्यात दुसरी लाट येईल, त्या वेळी सहा ते दहा हजार ॲक्टिव्ह रुग्ण असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अमरधाममध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्युत दाहिनीत मृतदेहांचे वेटिंग नसले तरी भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी दुसरी विद्युतदाहिनी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ‘माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी’ मोहीम दुसऱ्या टप्प्यात अधिक कडक केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मोहिमेत ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्याचे त्यांनी मान्य केले. जुने बिटकोचे संसर्गजन्य रुग्णालयात रुपांतर

गोरगरिबांसाठी असलेल्या नाशिक रोड विभागातील बिटको रुग्णालयाचे खासगीकरण अजिबात केले जाणार नाही. उलट रुग्णालयाचे पुनर्निर्माण व सक्षमीकरणावर भर दिला जाणार आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर मिळण्यासाठी बिटको रुग्णालयात वैद्यकीय अभ्यसक्रम सुरू केला जाणार असून, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे तसा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नवीन बिटको रुग्णालयात परदेशातील डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी टेलिफोनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न राहतील. जुने बिटको रुग्णालय कायमस्वरूपी संसर्गजन्य आजारांवरील उपचारासाठी ठेवण्याचे आयुक्त जाधव यांनी जाहीर केले. सक्तीची करवसुली नाही

कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात तीस टक्क्यांची घट तूर्त दिसून येत असून, यापुढे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य याविषयांवर अधिक निधी खर्च केला जाणार आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीसह विकासशुल्कात घट झाली असली तरी कोरोनाच्या परिस्थितीत सक्तीने करवसुली केली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त जाधव यांनी दिले. आयुक्त म्हणाले ः

- महिनाभरात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर खाटा वाढविल्या

- शहरात ३५ टक्के बाधितांवर घरीच उपचार

- एका पॉझिटिव्ह रुग्णामागे ३५ ट्रेसिंग

- ट्रेसिंग शोधण्यात नाशिक राज्यात आघाडीवर

- नाशिक शहरात सर्वांत कमी १.४ मृत्युदर

- सर्वेक्षण मोहीम तीव्र व कठोरपणे राबविणार

- कोरोना तपासण्यांमध्ये नाशिक राज्यात प्रथम

- आता फक्त १६ फीव्हर क्लिनिकमध्ये तपासणी

- गोदावरी सुशोभीकरणाला प्राधान्य



