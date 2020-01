VIDEO : भररस्त्यात सेल्फी काढायचा मोह तुम्हालाही असेल... तर हे नक्की पाहा...

नाशिक : सेल्फी काढायला कुठलंही कारण लागत नाही...जेव्हा मनाला वाटेल हव्या त्या ठिकाणी.. जो तो आपल्याला सेल्फी काढताना दिसतो. पण या सेल्फीमुळे अनेकदा लोकांच्या अंगलट आल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.

आर यु अ सेल्फी लव्हर?

काही जण सेल्फीच्या नादात भरस्त्यावर उभ राहून देखील सेल्फी काढतात पण याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा विचार देखील कोणी करत नाही. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.सेल्फी घेण्यात दंग असणाऱ्या या मुली व्हिडिओत दिसत असून त्यांना पुढे काय होऊ शकतं याचा जराही अंदाज नसेल.

R u a selfie lover..???? Then u must see this video..!!!! #Selfie, #youth, #mobile, #theft #bikelover#WATCH pic.twitter.com/sr5JheaddU

— Kavya Gowda (@KavyaGo99029756) January 23, 2020