भय इथले कधी थांबणार..? जिल्ह्यात कोरोनामुळे सहा रुग्णांचा मृत्यु 

नाशिक : जिल्ह्यातील मालेगावात कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात आलेला असताना, नाशिक शहर आणि उर्वरित ग्रामीण भागात मात्र कोरोनाचा धुमाकूळ सुरूच आहे. शुक्रवारी (ता. 12) जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये आणखी सहा रुग्णांची भर पडली असून यात नाशिक शहरातील तिघांचा समावेश आहे. तर येवल्यातील महिलेसह परजिल्ह्यातील दोघा वृद्धांचा समावेश आहे. तसेच, दिवसभरात तीन टप्प्यात आलेल्या रिपोर्टमधून 58 कोरोनाबाधित रुग्ण वाढले असून यात नाशिक शहरातील 39 रुग्णांचा समावेश आहे. तर, मनमाडच्या बोहरी कॅम्पातील 10 महिन्याच्या चिमुकल्यासह नऊ रुग्णांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. शहरातील तिघे : मालेगाव, नाशिक पाठोपाठ मनमाडमध्ये कोरोनाचे थैमान

नाशिक शहरातील सारडा सर्कल परिसरातील 80 वर्षीय वृद्ध महिलेला गेल्या मंगळवारी (ता. 9) दम्याचा त्रास असल्याने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या महिलेचा गेल्या बुधवारी (ता. 10) रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला. मात्र प्रकृती खालावल्याने तिचा गुरुवारी (ता. 11) रात्री उपचारादरम्यान कोरोनामुळे मृत्यु झाला. तर रेणुकानगरमधील 59 वर्षीय पुरुष रुग्णाचा कोरोनाचा रिपोर्ट गेल्या गुरुवारी (ता. 11) पॉझिटिव्ह आलेला होता. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना शुक्रवारी (ता.12) त्यांचा मृत्यु झाला. तसेच, वडाळागावातील 59 वर्षीय कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेचाही शुक्रवारी (ता. 12) मृत्यु झाला आहे. हे तिघेही रुग्ण नाशिक शहरातील जुन्या बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील असून दोघे वयोवृद्ध होते. जिल्ह्यातील मृतांचा आकडा 115

याचप्रमाणे, येवला शहरातील गंगा दरवाजा परिसरातील रहिवाशी 50 वर्षीय महिला गुरुवारी (ता. 11) उपचारासाठी दाखल झाली असता, शुक्रवारी तिचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आणि सुरवातीपासूनच तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे काही वेळातच तिचा मृत्यु झाला. तसेच, पारोळा (जि. जळगाव) येथील 65 वर्षीय रुग्णाचा रिपोर्ट गुरुवारीच (ता.11) पॉझिटिव्ह आला. त्याचप्रमाणे, भांडूप (जि. ठाणे) येथील 70 वर्षीय वृद्धाचाही रिपोर्ट दोन दिवसांपूर्वी पॉझिटिव्ह आलेला होता. या दोन्ही रुग्णांचा शुक्रवारी उपचारादरम्यान मृत्यु झाला आहे. या सहा कोरोनाबाधितांच्या मृत्युमुळे जिल्ह्यातील मृतांचा आकडा 115 झाला आहे.

VIDEO : "मालेगावचा द्वेष करणारे आज शहरात कसे?" भर पत्रकार परिषदेत महापौरांकडून खासदारांचा निषेध...नेमके काय घडले? नाशिक, मनमाडमध्ये कोरोनाचा धुमाकूळ

मालेगाव नंतर नाशिक आणि आता मनमाड शहर कोरोनाचे हॉटस्पॉट ठरू पाहते आहे. शुक्रवारी (ता. 12) दिवसभरात तीन टप्प्यांमध्ये आलेल्या रिपोर्टमध्ये 58 कोरोनाबाधितांची भर पडली आहे. यात नाशिकमध्ये 39 तर, मनमाडच्या बोहरी कॅम्पातील 10 महिन्याच्या चिमुकल्यासह नऊ रुग्णांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा 1 हजार 816 झाली आहे. कोरोनाचा हाहाकार

शुक्रवारी नाशिक शहरातील रात्री 37 रुग्णांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले. यात 29 वर्षीय पाथर्डी फाटा येथील महिला, जुन्या नाशिकमधील आझाद चौकातील 61 वर्षीय वृद्ध व 36 वर्षीय पुरुष, कमोद रोडवरील 45 वर्षीय पुरुष यांना लागण झाली आहे. तसेच पंचवटीतील मायको दवाखाना येथील 35 वर्षीय पुरुषासह सहा जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून यात एक 12 वर्षीय मुलीचा समावेश आहे. 29 वर्षीय महिलाही पॉझिटिव्ह आहे. जुन्या नाशिकच्या कथडा येथील 47 वर्षीय रुग्ण, पेठरोडच्या शनिमंदिर परिसरातील 28 वर्षीय तरुण बाधित आहे. नाशिकरोडच्या जाचक मळ्यातील एका वर्षाची चिमुकली व चार वर्षांचा मुलगा पॉझिटिव्ह आहेत. सुभाष रोडवरील चार महिला पॉझिटिव्ह असून यात 9 वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे. तर बिटको हॉस्पिटल परिसरात सहा वर्षांचा मुलगा, 32 वर्षांचा मुलगा पॉझिटिव्ह आला आहे. बागवानपुऱ्यातही 7 वर्षाच्या मुलीसह दोघे, पेठरोडवरील 42 वर्षीय पुरुष, कालिकानगरमधील 23 वर्षीय युवती बाधित आहे. तर, पाथर्डी फाट्यावरील 38 वर्षीय पुरुष पॉझिटिव्ह आला आहे. हिरावाडीच्या कमलनगरमध्ये 39 वर्षीय पुरुष, द्वारका काठेगल्लीतील 45 वर्षीय पुरुष, शिंगाडा तलाव परिसरातील 26 वर्षीय युवक, 36 वर्षीय महिला, इंदिरानगरमधील 30 वर्षीय पुरुष, गोळष कॉलनीतील 57 वर्षीय पुरुष, गंगापूर रोडवरील 61 वर्षीय वृद्ध व 60 वर्षीय महिला, गायकवाड नगरमधील 54 वर्षीय पुरुष व 51 वर्षीय महिला कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आलेले आहे. हेही वाचा > धक्कादायक! ३५ वर्षांचा घरोबा..सख्खे शेजारी..कुटुंबासाठी धावणाऱ्यांचाच विश्वासघात पाच लहान मुलांचा समावेश तत्पूर्वी, जिल्ह्यातील रुग्णांचे रिपोर्ट शुक्रवारी (ता. 12) दुपारी 61 प्राप्त झाले असता, यात 41 रुग्णांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह तर 21 रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यात सर्वाधिक रुग्ण हे मनमाड शहरातील बोहरी कॅम्पातील 9 रुग्ण असून यात अवघ्या 10 महिन्याच्या चिमुकल्याचा समावेश आहे. तर, इगतपुरी तालुक्‍यातील शेणित आणि भरविर येथील प्रत्येकी 1-1, पिंपळगाव बसवंतमधील दोन, नाशिक तालुक्‍यातील मांडसांगवीत आणखी एक, येवल्यातील गंगा दरवाजा येथील 50 वर्षीय महिला आणि बालाजी गल्लीतील 62 वर्षीय रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे. निफाड तालुक्‍यातील चाटोरी येथील 65 वर्षीय रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे. तर नाशिकमधील द्वारका परिसरात दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहेत. याशिवाय अंधेरी (मुंबई) येथील 47 वर्षीय रुग्ण आणि मोखाड्याची 65 वर्षीय महिलेला कोरोनाची लागण झालेली आहे. अशारितीने 21 पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडली असून, यामध्ये पाच लहान मुलांचा समावेश आहे.

Web Title: Six patients died of corona in nashik district marathi news