पोलीसांच्या त्या कारवाईचा व्यापाऱ्यांनी घेतला धसका 

नाशिक/ सटाणा : प्रशासनाने लागू केलेल्या सम-विषम पद्धतीच्या नियमांची पायमल्ली करून दुकाने सुरू ठेवणाऱ्या सात व्यावसायिकांवर सटाणा पोलिसांनी सोमवारी (ता. 29) गुन्हे दाखल केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच आदेशाला बगल....

काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहराचा दौरा केला असता त्यांनी प्रशासनाला तातडीने शहरात सम-विषम पद्धतीने दुकाने सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बागलाणचे उपविभागीय अधिकारी विजयकुमार भांगरे यांनी 16 जूनपासून या नियमांची कडक अंमलबाजवणी सुरू केली. सात व्यावसायिकांवर गुन्हे सोमवारी (ता. 29) पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक देवेंद्र शिंदे शहरात पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना शहरातील अनेक भागांत सम-विषम पद्धतीच्या नियमांची पायमल्ली करून दुकाने सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सात व्यावसायिकांवर पोलिस प्रशासनाने कोविड आजार प्रादुर्भावाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत.

Web Title: The traders took the action of the police in shock