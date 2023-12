Dhule Crime News : बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणी एकास 10 वर्षे सश्रम कारावास

Dhule Crime News : बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने एकाला दोषी ठरवत दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. गिरप्पा ऊर्फ गिरिधर भामरे (वय ४२) असे आरोपीचे नाव आहे.

जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश यास्मीन देशमुख यांनी हा निकाल दिला.