By

शहादा : हृदया पृथ्वीराज अंडे... वय वर्ष १४.... ही बालिका दररोज ५० ते ६० किलोमीटरची घोडेस्वारी करीत २५० किलोमीटरचा पल्ला चार दिवसांत पूर्ण करून बुधवारी सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिव्हलमध्ये दाखल झाली.

बाल वयातही हृदयाची जिद्द आणि घोडेस्वारी पाहून सारेच थक्क झाले. तिचे चेतक फेस्टिवलतर्फे जंगी स्वागत करण्यात आले. चेतक फेस्टिवलचे अध्यक्ष जयपालसिंह रावल यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी स्वागत आणि सत्कार केला.

नाशिक ते सारंगखेडा हे सुमारे अडीचशे किलोमीटरचे अंतर घोड्यावर पार करत चेतक फेस्टिवलसाठी नाशिक येथील १४ वर्षीय युवती हृदया पृथ्वीराज अंडे ही बुधवारी (ता.२१) सारंगखेडा येथे दाखल झाली. (14 Year old Hriday reach Sarangkheda riding a horse girl honor at hands of Collector Nandurbar News)

हेही वाचा: Jalgaon News : हातलेच्या कन्येची प्रशासकीय सेवेत झेप

समितीतर्फे जयपालसिंह रावल यांनी तिचे स्वागत केले. यावेळी हृदया म्हणाली, की मोठा खडतर प्रवास करीत मी हे अंतर पार केले याच्या आनंद वाटतो. मला वडील पृथ्वीराज अंडे, आई जयश्री अंडे, विशालराजे भोसले, अनिकेत गायकवाड, अभिजित नडगे, गोलू पाटील, राम वाघ यांचे मार्गदर्शन लाभले. अश्वांची माहिती आजच्या युवकांना व्हावी, मुलींनीही पुढे येऊन अश्वभ्रमंती, खेळ, स्पर्धा यामध्ये सहभाग घेऊन पुढे यावे, तसेच अश्वाच्या इतिहास प्राचीन काळापासून आहे. त्याचे महत्त्व शौकिनांना कळावे, अश्वांसह चेतक महोत्सवाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणे हा या मागच्या उद्देश असल्याचे सांगितले.

नाशिक ते सारंगखेडा दरम्यान प्रत्येक गावात तिच्या सन्मान करण्यात आला. महिला औक्षण करीत होते. तिच्या या प्रवासामुळे सर्वात लहान वयात अडीचशे किलोमीटर भ्रमंती करण्याच्या तिच्या विक्रम झाला आहे.

अशी घेतली विश्रांती...

१७ डिसेंबरला सकाळी आठ वाजता नाशिकहून कुटुंबासह निघालेल्या हृदयाने पहिला मुक्काम चांदवड येथे केला. दुसरा मुक्काम झोडगा, तिसरा मुक्काम सोनगीर तर शेवटचा मुक्काम दोंडाईचा येथे करत सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिवल गाठले.

हेही वाचा : प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Gram Panchayat Election : गोळवाडला 25 वर्षांनंतर निवडणूक; बिनविरोधची परंपरा खंडीत!

व्यासपीठावर सन्मान...

हृदयाच्या सन्मान जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी केला. यावेळी पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील, उपविभागीय अधिकारी महेश शेलार, तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाट, सरपंच पृथ्वीराजसिंह रावल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव संजय चौधरी, प्रणवराजसिंह रावल आदी उपस्थित होते.

"अडीचशे किलोमीटरच्या प्रवास करताना असंख्य लोकांनी गावागावातून शुभेच्छा दिल्या. त्या शुभेच्छाच्या बळावर इथपर्यंत पोहोचलो. प्रशिक्षक विशालराजे भोसले यांनी चेतक फेस्टिवलला जाण्याचे ठरवले. त्यात डॉ. शफीक, मुन्ना दादांचे ही मार्गदर्शन मिळाले आणि इथपर्यंत पोहोचलो."

- पृथ्वीराज भरत अंडे, नाशिक

हेही वाचा: Nashik News : 2 महिन्यातच सरपंचासह सदस्यांचे राजीनामे! कारण अद्याप गुलदस्त्यात!