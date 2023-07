Dhule Crime : नोकरीचे आमिष दाखवून वृद्धाला 21 लाखांचा गंडा

Dhule Crime News : शहरातील एकाच कुटुंबातील तिघांना आरोग्य सेवा संचालनालयात नोकरी लावून देतो, असे आमिष दाखवून २० लाख ७५ हजारांत गंडवण्यात आले.

याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात संशयिताविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला. (21 lakh extorted from an old man by luring with job Dhule fraud Crime)

निवृत्त कर्मचारी दिनकर मार्तंड तांबे (रा. सेवादासनगर, चितोड रोड, धुळे) यांच्या फिर्यादीनुसार चंद्रभान जवरीलाल ओसवाल (दुधडेअरी रोड, धुळे) हे ओळखीचे आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संपर्क आहे.

मुलाला नोकरी नाही, शासकीय नोकरी मिळाली तर बरे होईल, असे त्यांच्यात कायम संवाद होत असे. याचा चंद्रभान ओसवाल यांनी गैरफायदा घेतला.

श्री. तांबे यांना विश्वासात घेऊन मुलगा, मुलगी आणि सून अशा तिघांना आरोग्यसेवा संचालनालयात शासकीय नोकरी लावून देतो, असे आमिष दाखविले. त्याबदल्यात ओसवाल याने २० लाख ७५ हजार घेतले.

पैसे दिले मात्र नोकरी लावून दिली नाही. नोकरी केव्हा मिळेल, अशी वेळोवेळी विचारणा केली असता प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यानंतर खोटे पत्र व ऑर्डर दाखवत फसवणूक केली. त्यानुसार शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.