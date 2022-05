Dhule : शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत 4 एकरचा ऊस जळून खाक

By

शिंदखेडा (जि. धुळे) : तालुक्याचे माजी आमदार रामकृष्ण पाटील यांच्या नेवाडे शिवारात असलेल्या चार एकरातील उसाला (Sugarcane field) शॉर्टसर्किटमुळे (Short Circuit) आग लागल्याने त्या आगीत संपूर्ण ऊस जळून खाक झाला आहे. सुमारे चार लाखाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. आग विझविण्यासाठी शिंदखेडा, दोंडाईचा येथून अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले होते. (4 acres of sugarcane burned in fire caused by short circuit Dhule News)

शिंदखेडा शहरापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नेवाडे गावाच्या शिवारात माजी आमदार रामकृष्ण पाटील यांचे शेत आहे. यातील चार एकरात उसाची लागवड करण्यात आली होती. मंगळवारी (ता.१७) पहाटे पाच वाजेच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे शेतातील उसाला आग लागली. हवा असल्यामुळे आगीने काही वेळेतच उग्र रूप धारण केले. आग लागल्याचे सालदाराच्या लक्षात आल्यावर त्याने तत्काळ ही माहिती श्री. पाटील यांना दिली. पाटील हे आपल्या सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. तोपर्यंत ऊस जळून खाक झालेला होता. आगीवर नियंत्रण करण्यासाठी शिंदखेडा व दोंडाईचा येथील अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर आग विझविण्यात आली.

या आगीत चार एकर ऊस जळून खाक झाल्याने सुमारे चार लाखाचे नुकसान झाले आहे. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आल्यानंतर देखील कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली नव्हती. शिंदखेडा तालुक्यात काही प्रमाणात बागायती शेती करण्याचे धाडस शेतकरी करतात. परंतु अशा कारणांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होते. पर्यायाने शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत सापडतो. त्यामुळे अशा कारणांमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास तत्काळ संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे.

