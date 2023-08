Dhule Crime News : धुळ्यात एकाच रात्रीत 4 घरफोड्या; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

By

Dhule Crime News : आर्णी (ता. धुळे) येथे रात्री अडीच ते तीनच्या सुमारास चोरट्यांनी चार ठिकाणी घरफोडी करत रोकडसह सोने-चांदीचे दागिने, पितळाची भांडे असा लाखोंचा ऐवज लंपास केला. शनिवारी (ता. १९) सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला.

या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. (4 burglaries in one night in Dhule crime news)

आर्णी येथील अमृत नाना कोळी यांच्या घराच्या दरवाजाचा कडी-कोयंडा तोडून चोरट्यांनी घरात प्रवेश केला. घरात शेतीसाठी ठेवलेले ८० ते ८५ हजारांची रोकड तसेच सोने-चांदीचे दागिने असा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. त्यानंतर चोरट्यांनी सिंधूबाई कोळी यांच्या घराकडे मोर्चा वळवत तेथे डल्ला मारला.

तेथून १५ ते २० हजारांची रोकड, सोने-चांदीचे दागिने, घरातील तांबे-पितळाचे भांडे चोरट्यांनी लांबविले. तसेच किशोर त्रिभुवन यांच्या घरातून आठ ते दहा हजारांची रोकड व घरातील इतर वस्तू लंपास केल्या.

वसंत भिल यांच्या घरातून लहान मुलाचा कमरेचा चांदीचा करदोडा व इतर वस्तू चोरट्यांनी लंपास केल्या. दरम्यान, चोरट्यांनी गावातील विनोद त्रिभुवन यांच्या घराचा मागील दरवाजा तोडून घरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, श्री. त्रिभुवन यांना वेळीच जाग आल्याने चोरट्यांनी धूम ठोकली.

सकाळी चोरीच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप त्रिभुवन यांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर धुळे तालुका पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अनिल महाजन व योगेश पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.