Dhule Crime : वरझडीत पाणी भरण्यावरून वृद्ध दांपत्याचे डोके फोडले; महिलेसह 3 जणांवर गुन्हा दाखल

Dhule Crime : वरझडी (ता. शिंदखेडा) येथील ६९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकासह पत्नीला महिला व दोन जणांनी कुऱ्हाडीच्या दांडक्याने मारहाण केल्याची घटना गुरुवारी (ता. १७) दुपारी तीनच्या सुमारास शेतात घडली.

याबाबत शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला. (senior citizen his wife were beaten up with axes by woman and two men dhule crime )

वरझडी येथील एकनाथ भटू शिंदे (वय ६९) व पत्नी लडकनबाई शिंदे यांना सामायिक विहिरीचे पाणी भरण्याच्या वादावरून संजय मोतीराम मासुळे, समाधान संजय मासुळे व संगीताबाई संजय मासुळे यांनी गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास फिर्यादी एकनाथ शिंदे शेतात पाणी भरण्यासाठी गेले असता कुऱ्हाडीच्या दांडक्याने डोक्यात मारून दुखापत केली.

तसेच फिर्यादीची पत्नी लटकनबाई शिंदे यांना संगीताबाई मासुळे यांनी हाताबुक्क्यांनी व काठीने मारहाण करून ठार करण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.