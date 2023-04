Dhule News : शिवारात आढळलेली पिल्ले बिबट्याची की रान मांजरीची? वन विभागही संभ्रमात

Dhule News : तऱ्हाडकसबे (ता. शिरपूर) शिवारात भूषण धुडकू वाघ यांच्या शेतात मका कापणी करताना चार लहान पट्टेधारी पिल्ले दिसून आली. (4 small striped cubs at corn harvest are believed to be not leopard cubs but wildcats dhule news)

यापूर्वीच परिसरात बिबट्या, तरस रानडुक्कर पाहिल्याच्या चर्चा होत असताना कापणी करताना ही पिल्ले दिसून आल्याने मजूर घाबरले. शेतमालकाने लागलीच वन विभागाला फोन करून कळविले.

वन विभागातील वनरक्षिका वैशाली कुवर, प्राणिमित्र योगेश वारुळे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पिल्लांची काढलेली छायाचित्रे पाहून ही बिबट्याची पिल्ले नसून रानमांजराची असल्याचा अंदाज आहे. घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे सांगून परिसराची पाहणी केली व मजुरांना धीर दिला.

परिसरात चांगल्यापैकी मका लागवड करण्यात आली आहे. शेतीला शेती लागून मका असल्याने परिसरात लपण्यास खूप वाव आहे. ही पिल्ले रानमाजराची असल्याचा प्रथमिक अंदाज असला तरी छायाचित्रातून रानमांजर असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने पिकांमध्ये जाऊन शोध घेणे धोक्याचे असल्याचे सांगितले. परिसरात भीतीचे वातावरण असले तरी शेतकऱ्यांनी रात्रीतून शेतात जाताना फटाके व मशालीचा वापर करावा, असे आवाहन वनरक्षिका वैशाली कुंवर यांनी केले.