Dhule News : धुळ्यातील हेमंत पाटलांसह 9 जणांना सन्मानचिन्ह

Dhule News : येथील पोलिस दलाच्या कारकिर्दीत कार्याचा वेगळा ठसा उमटविणारे एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार पाटील यांच्यासह नऊ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बुधवारी (ता. २६) पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र जाहीर झाले. उत्कृष्ट सेवा, अभिलेखाबद्दल पोलिस महासंचालकांकडून हा गौरव करण्यात आला आहे. (9 persons including Hemant Patil were announced with badges and certificates of appreciation from Director General of Police dhule news)

पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र जाहीर करणारी राज्याची विशेष यादी बुधवारी जाहीर झाली. तीत राज्यातून आठशे जणांना पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र जाहीर झाले. त्यात धुळे जिल्ह्यातील नऊ अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार पाटील यांच्यासह चौघे एलसीबीचे सन्मानार्थी आहेत.

धुळे जिल्ह्यातून एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार प्रभाकर पाटील, एलसीबीचे पोलिस उपनिरीक्षक योगेश सीताराम राऊत, हवालदार संदीप धनाजी सरग, प्रकाश रणछोड सोनार, जिजाप्रपसचे पोलिस अधीक्षक राजकुमार शंकर शिंदे, राज्य राखीव दल बल गट क्रमांक सहाचे समादेशक सदाशिव येलचंद पाटील, पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे निरीक्षक रामकृष्ण नारायण पाटील, हवालदार रवींद्र वसंत गायकवाड, मोटार परिवहनचे हवालदार जाकिरखाँ नवाजखाँ पठाण यांना पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह, प्रशस्तीपत्राने गौरविले आहे.