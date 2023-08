Dhule News : जिल्ह्यात अभिव्यक्ती मताची स्पर्धा; कॉलेजियन विद्यार्थ्यांना सहभागाचे आवाहन

Dhule News : विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेचा मतदार जागृतीसाठी उपयोग करून घेण्याच्या दृष्टीने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे अभिव्यक्ती मताची स्पर्धा सुरू झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अभिनव गोयल यांनी दिली.

‘अभिव्यक्ती मताची’ या विषयांतर्गत जाहिरात निर्मिती, भित्तिपत्रक (पोस्टर) आणि घोषवाक्य अशा तीन स्पर्धा होतील.

यात जनसंज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या (मास मीडिया व जर्नलिझम) महाविद्यालये आणि सर्जनशील कलाशिक्षण महाविद्यालयामधील (आर्ट कॉलेज) विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. (abhivyakti matanchi competition in the district calls for participation of college students by district collector news)

स्पर्धेचा कालावधी १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर २०२३ असा आहे. तिन्ही स्पर्धांचे विषय आणि नियमावली मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जाहिरात निर्मिती स्पर्धेत पहिले पारितोषिक एक लाख रुपये, दुसरे पारितोषिक ७५ हजार, तसेच तिसरे पारितोषिक ५० हजार आणि दोन उत्तेजनार्थ विजेत्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची बक्षिसे देण्यात येतील.

भित्तिपत्रक (पोस्टर) स्पर्धेत पहिले पारितोषिक ५० हजार, दुसरे पारितोषिक २५ हजार आणि तिसरे पारितोषिक दहा हजार तसेच दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिकांसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्यात येतील.

घोषवाक्य स्पर्धेत पहिले पारितोषिक २५ हजार, दुसरे पारितोषिक १५ हजार तसेच तिसरे पारितोषिक दहा हजार आणि दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्रत्येकी पाच हजार देण्यात येतील.

युवा वर्ग आणि मताधिकारी; मताधिकार लोकशाहीचा स्तंभ; एका मताचे सामर्थ्य; सक्षम लोकशाहीतील मतदाराची भूमिका/जबाबदारी; लोकशाहीतील सर्वसमावेशकता आणि मताधिकार हे स्पर्धेचे विषय आहेत. ती मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी माध्यमात असेल.

स्पर्धेत अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी गोयल यांनी केले.