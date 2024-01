Nandubar News : गैरहजर तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांना कार्यालयातच उपस्थित राहावे लागणार; शासनाचे निर्देश

तळोदा : तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात जास्तीत जास्त वेळ देता यावा म्हणून त्यांना बैठकांसाठी निमंत्रित करावयाचे असल्यास या बैठका सकाळच्या सत्रात घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. दुपारच्या कामकाजाच्या सत्रात त्यांना आपल्या कार्यालयात उपस्थित राहता यावे म्हणून २५ जानेवारीला शासनाने हे निर्देश दिले आहेत.

त्यामुळे बैठकांच्या नावावर दिवसभर गैरहजर राहणाऱ्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना आता आपल्या कार्यालयात उपस्थित राहावे लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Absentee Talathi Board Officers have to attend office itself Government directives nandurbar administration news)