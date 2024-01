Nandurbar News : जिल्ह्यात प्रथमच कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी

Nandurbar News : जन्मजात कर्णबधिर असणाऱ्या (दिव्यांग) रुग्णांसाठी वरदान ठरलेली कॉक्लियर इम्प्लांट ही अवघड शस्त्रक्रिया येथील भगवती कान-नाक-घसा हॉस्पिटल व एन्डोस्कोपी सेंटर येथे प्रजासत्ताक दिनी यशस्वीरीत्या पार पडली.

नामवंत कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन व मुंबई येथील के.ई.एम. हॉस्पिटलच्या कान-नाक-घसा विभागाप्रमुख डॉ. हेतल मारफातिया (पटेल), भगवती हॉस्पिटलचे डॉ. राजेश कोळी, डॉ. तेजस्विनी कोळी, डॉ. अस्मिता मढवी यांनी केवळ १३ महिन्यांची अश्मिरा पिंजारी हिची शस्त्रक्रिया केली. (Cochlear implant surgery successful for first time in district nandurbar news)