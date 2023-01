By

धुळे : नववर्षाच्या स्वागतापूर्वी शहर पोलिस वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून मद्यपी वाहन चालकांविरुद्धच ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्हची कारवाई राबविण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांत २४ दुचाकीधारक आणि कारचालकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. ही वाहने जप्त करण्यात आली आहे.

अनेक वाहनचालक मद्य सेवनासह वाहन चालवितात. त्यामुळे अपघात होऊन निष्पापांचा जीव जाण्याचा धोका असतो, तर तर काहींना कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. असे अनुचित प्रकार रोखताना मद्यपी वाहनचालकांविरुद्ध कठोर कारवाईचा आदेश जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड यांनी शहर वाहतूक शाखेला दिला. (Action against 25 drunk drivers before New Year Dhule News)

त्यानुसार सहाय्यक पोलिस अधीक्षक हृषिकेश रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक धीरज महाजन, हवालदार रफीक शेख, सुधीर पाटील, चंद्रशेखर चंद्रात्रे यांच्यासह पथकाने दोन ते तीन दिवस विशेष मोहीम राबवीत मद्यपी वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई केली.

वाडीभोकर रोड, गोंदूर रोड, दत्त मंदिर, नेहरू चौक, सावरकर पुतळा यासह ठिकठिकाणी यंत्राद्वारे अल्कोहोल तपासणीतून मद्यसेवनातून वाहन चालविणाऱ्यांवर कारवाई झाली. ही कारवाई पुढेही सुरुच राहील, असे पोलिसांनी सांगितले. कुणीही मद्य किंवा अमलीपदार्थ सेवनातून वाहने चालवू नयेत. दुसऱ्याच्या जीवितास धोका निर्माण करू नये, असे आवाहन श्री. महाजन यांनी केले.

