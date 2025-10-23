भेसळयुक्त दूध पिताय का? उकळताच बनलं रबर, धक्कादायक VIDEO आला समोर

भेसळयुक्त दुधाची राज्यात विक्री केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. भेसळयुक्त दूध उकळवल्यानंतर त्याचे रबर तयार झाल्याचं समोर आलंय. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. आता अन्न व औषध प्रशासनाने संबंधित दुकानदारावर कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूर शहरात हा प्रकार समोर आलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिरपूर शहरात एका दुधाच्या दुकानातून महिलेनं दूध खरेदी केलं. दूध खरेदी केल्यानंतर काही तासांनी ते खराब झाल्याचं दिसलं. महिलेला संशय आल्यानं तिनं ते उकळलं. पण त्यावेळी ते रबरासारखं जाड आणि चिकट बनवलं. महिलेनं याचा व्हिडीओ शूट करून सोशल मीडियावर शेअर केलाय..वसई किल्ल्यावर शिवरायांच्या पोषाखात फोटो काढताना अडवलं, हिंदी भाषिक सुरक्षा रक्षकाचा मराठीत बोलण्यास नकार; VIDEO VIRAL.दरम्यान, आपण दररोज जे दूध दुकानातून आणतो आणि पितो ते इतकं भेसळयुक्त आहे हे समजताच स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. संबंधित दुकानदारावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आलीय. सणासुदीच्या काळात दूध विक्रीत मोठी वाढ होते. अशा काळात भेसळयुक्त दुधाचा प्रकार समोर आल्यानं आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत..अन्न आणि औषध प्रशासनाने व्हायरल व्हिडीओची दखल घेतली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी किशोर बाविस्कर यांनी सांगितलं की, संबंधित दूध विक्री केंद्राकडून नमुने घेण्यात येणार आहेत. ते तपासणीसाठी पाठवण्यात येतील. त्याचा अहवाल आल्यानंतर दुकानदारावर कठोर कारवाई करण्यात येईल..व्यापाऱ्यांकडून नफा मिळवण्याच्या उद्देशानं रासायनिक घटक किंवा पावडरचं मिश्रण करून दूधाची विक्री केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर आपण विकत घेतोय ते दूध भेसळ नसलेलं आहे की नाही याबाबत नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.