Crime News : अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार दोन हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला!

नंदुरबार: केस होऊ देणार नाही, यासाठी मागणी केलेल्या रक मेपैकी दोन हजारांची लाच स्वीकारताना अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार शैलेश विजयसिंग गावित याला मुद्देमालासह पकडण्यात आले आहे. ही कारवाई धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली. .एका महिलेने दिलेल्या तकारीवरून हवालदार शैलेश गावित यांनी अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात १ ऑक्टेबरला तक्रारदाराच्या भावाविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली होती. त्याची चौकशी सहायक निरीक्षक महेंद्र जाधव यांच्याकडे होती. त्यानंतर हवालदार शैलेश गावित व सहायक उपनिरीक्षक जाधव यांनी तक्रारदाराच्या भावावर चॅप्टर केस न करण्यासाठी तीन हजार रुपये घेतले होते. .नंतर तक्रारदार अक्कलकुवा पोलिस ठाण्याजवळून जात असताना, तक्रारदाराची शैलश गावित यांच्याशी भेट झाली. हवालदार गावित यांनी तक्रारदाराला 'तू फक्त तीन हजार रुपये दिले आहेत, तुला अजून तीन हजार रुपये द्यावे लागतील', 'पैसे दिले नाही, तर तुझ्या भावावर चॅप्टर केस दाखल करून त्याला अटक करतो', असे सांगून तीन हजार रुपयांची लाच मागितली. .याबाबत तक्रारदाराने भ्रमणध्वनीवरून धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती दिली. त्यावरून पथकाने अक्कलकुवा येथे जाऊन तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घेतली. तक्रारीची पडताळणी केली असता, हवालदार शैलेश गावित यांनी तक्रारदाराकडे पंचांसमक्ष तीन हजार रुपये लाचेची मागणी करून तडजोडीअंती अडीच हजार रुपयांची लाच स्वीकारण्याचे मान्य केले. .नंतर सापळा रचून हवालदार शैलेश गावित यांना तक्रारदारकडून दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना मुद्देमालासह पकडले. अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यात हवालदार गावितविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. निरीक्षक रेशमा अवतारे तपास करीत आहेत..धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक, सचिन साळुंखे, निरीक्षक पद्मावती कलाल, निरीक्षक यशवंत बोरसे, हवालदार राजन कदम, सुधीर मोरे, मुकेश अहिरे, प्रवीण मोरे, संतोष पावरा, पोलिस कर्मचारी मकरंद पाटील, प्रवीण पाटील, सागर शिर्के यांनी ही कारवाई केली.