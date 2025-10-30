उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार दोन हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडला!

Constable Caught Accepting Bribe in Akkalkuwa Police Station : नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार शैलेश विजयसिंग गावित याला 'चॅप्टर केस' न करण्यासाठी तक्रारदाराकडून दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले.
Bribe in Akkalkuwa Police

Bribe in Akkalkuwa Police

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नंदुरबार: केस होऊ देणार नाही, यासाठी मागणी केलेल्या रक मेपैकी दोन हजारांची लाच स्वीकारताना अक्कलकुवा पोलिस ठाण्यातील हवालदार शैलेश विजयसिंग गावित याला मुद्देमालासह पकडण्यात आले आहे. ही कारवाई धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली.

Loading content, please wait...
Dhule
Nandurbar
police
crime
maharashtra
Crime News
bribe
Corruption
ACB
Bribe case
anti corruption
bribe crime
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com