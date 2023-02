Dhule News : धुळ्यात मोठ्या पुलावर पुन्हा वाहतुकीची कोंडी; खांब तोडला

धुळे : शहरातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुतळ्याजवळील पांझरा (Panzara) नदीवरील जुना दगडी पूल (मोठा पूल) हलक्या व कमी उंचीच्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता;

परंतु तो रविवारी (ता. २६) मध्यरात्रीनंतर अज्ञात वाहनाने वाकविला आणि तोडलाही. (An old stone bridge over Panzara River was bent broken by an unknown vehicle again causing traffic jams dhule news)

त्या ठिकाणी पोलिस यंत्रणेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. याद्वारे संशयित वाहनाचा शोध घेतला जावा, अशी मागणी आहे. पांझरा नदीवर ब्रिटिशकालीन मोठा पूल आहे. अशा जुन्या दगडी पुलालगत नंतर नवीन समांतर पूल बांधण्यात आला.

असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे स्ट्रॅक्चरल ऑडिटसाठी मोठ्या पुलाचा एक भाग जुना दगडी पूल बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे एकाच भागातील म्हणजेच नवीन समांतर पुलावरून दुतर्फा वाहतुकीमुळे कोंडीची समस्या उद्‌भवली.

ऑडिट झाल्यानंतर प्रशासकीय अहवालानुसार हलक्या व कमी उंचीच्या वाहनांना जुन्या दगडी पुलावरून वाहतूक करण्यास हरकत नसल्याचा अभिप्राय देण्यात आला. मात्र, मोठ्या व अवजड वाहनांना पुलावर बंदी करण्यात आली.

अशात रविवारी (ता. २७) मध्यरात्रीनंतर अज्ञात अवजड वाहनाने पुलाच्या ठिकाणी अवजड वाहनांसाठी बंदी दर्शक लोखंडी खांबाला धडक दिली. त्यामुळे तो कोलमडून पडला. परिणामी, मोठ्या पुलाच्या नवीन समांतर पुलावरील दुतर्फा वाहतुकीमुळे दिवसभर वाहतुकीची कोंडी निर्माण झाली. नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.