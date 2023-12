Dhule News : टॉवर गार्डनचे रखडलेले काम लवकरच होणार : अनुप अग्रवाल

Dhule News : शहरातील पुरातन टॉवर गार्डनचे रखडलेले काम लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती भाजपचे धुळे शहर विधानसभाप्रमुख अनुप अग्रवाल यांनी शुक्रवारी (ता. १) दिली. विरोधकांनी खोट्या तक्रारी करून गार्डनच्या नूतनीकरण कामात खोडा घातला. मात्र, चौकशीअंती त्यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे समोर आले, असा टोलाही श्री. अग्रवाल यांनी लगावला. (Anup Agarwal statement of work on Tower Garden to be completed soon dhule news)

टॉवर गार्डनचे रखडलेले काम मार्गी लावल्याबद्दल श्री. अग्रवाल यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे आभार मानले. टॉवर गार्डनच्या नूतनीकरणासाठी माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल यांनी पर्यटन विभागाकडून पाच कोटी मंजूर करून आणले. या कामाला सुरवातही झाली होती.

बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून गार्डनचे नूतनीकरण केले जात होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपची सत्ता बदलली. महाविकास आघाडी सरकारने या कामाची चौकशी लावली. तसेच कामाला स्थगिती दिली. काही विरोधकांच्या खोट्या तक्रारींवरून काम थांबविले होते. चौकशीअंती सर्व मुद्दे निकाली निघाले.

तथापि, गार्डनच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतर श्री. अग्रवाल यांनी हे काम मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री महाजन यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला. गार्डनचे रखडलेले काम लवकरच सुरू केले जाईल.

तसे पत्र जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक टॉवर गार्डन शहराच्या वैभवात पुन्हा नव्याने भर टाकेल, असा विश्वासही श्री. अग्रवाल यांनी व्यक्त केला.