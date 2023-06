By

Diploma Veterinary Science : बारावीनंतर तीन वर्षे कालावधीचा पशुचिकित्साशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम सुरू करावा या गेल्या ३० वर्षांपासूनच्या मागणीवर महसूल व पशुसंवर्धनमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले, अशी माहिती भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉ. संजय पाटील, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. रमण गावित यांनी दिली. (Approval of decision to start Diploma in Veterinary Science dhule news)

गुरुवारी (ता. २२) पुणे येथे मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस प्रधान सचिव पदुम, पशुसंवर्धन आयुक्त, पशुमत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा परिषदेचे निबंधक, डेअरी डिप्लोमा चालविणाऱ्या संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी, राजपत्रित पशुवैद्यकीय अधिकारी संघटना, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. सुनील काटकर, राज्य सचिव मारुती कानोले, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉ. संजय पाटील आदी उपस्थित होते.

बैठकीत पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेतर्फे डॉ. पाटील व डॉ. कानोले यांनी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडले.

त्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या पशुधनाच्या हितासाठी व प्रभावी सेवेसाठी आधुनिक ज्ञानाने सक्षमपणे सेवा देणारा तज्ज्ञ पशुवैद्यकांच्या तांत्रिक सहाय्यकांचे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी बारावी विज्ञाननंतरचा तीन वर्षांचा पशुचिकित्सा शास्त्राचा पदविका अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून घोषणा केल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

हा अभ्यासक्रम सुरू होण्यासाठी आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार मंजुळा गावित, आमदार सीमा हिरे, आमदार राहुल कुल, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार फारुख शहा यांच्यासह अनेक आमदारांनी प्रयत्न केले होते. या निर्णयामुळे बारावी विज्ञान उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना नवीन संधी निर्माण झाल्याचे संघटनेतर्फे डॉ. पाटील, डॉ. गावित यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.