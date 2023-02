Nandurbar News : जिल्ह्यात शस्त्रबंदी, जमावबंदी लागू

नंदुरबार : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी मनीषा खत्री यांनी मुंबई पोलिस अधिनियम अन्वये २२ फेब्रुवारी रात्री बारापर्यंत शस्त्र व जमावबंदी (Prohibition) आदेश जारी केला आहे. (Arms and curfew orders were issued till midnight on February 22 under mumbai Police Act nandurbar news)

हा आदेश लग्नकार्य, मिरवणुका, तालुका आठवडेबाजार किंवा अंत्ययात्रेच्या जमावास लागू राहणार नाही. तसेच हा आदेश पोलिस अधिकारी, कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना, सभा अगर मिरवणुका काढण्यास रीतसर परवानगी घेतली असलेल्या व्यक्तींना लागू नाही. आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

रेल्वे गेट ७४ वरील वाहतूक बंद

नंदुरबार : रेल्वेलाइन दुरुस्तीच्या कामासाठी राष्ट्रीय महामार्गावरील रेल्वे गेट क्रमांक ७४ कि.मी.११४/२८-३० या राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक १० फेब्रुवारी २०२३ सकाळी आठपासून ते १४ फेब्रुवारी २०२३ रात्री आठपर्यंत बंद करण्यात येणार असल्याचे जिल्हादंडाधिकारी मनीषा खत्री यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

या कालावधीत राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक रेल्वे गेट क्रमांक ७३ कडून वळविण्यात येत आहे. उक्त मार्गावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार असल्याने या कालावधीत काही अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्‍भवणार नाही, यासाठी पोलिस विभागाने रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधून या मार्गावरील वाहतूक वळविण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

