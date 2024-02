Nashik News : यात्रा, जत्रांमुळे गुडीशेवचा बाजार तेजीत! मालेगावची गुडीशेव कर्नाटकमध्ये खातेय भाव

मालेगाव : कसमादेसह खान्देशमध्ये ठिकठिकाणी यात्रा, जत्रांची धूम आहे. देवदर्शनाबरोबरच यात्रांमध्ये खरेदीसाठी देखील भाविक दुकानांवर गर्दी करीत आहे. कसमादेसह परराज्यातील व्यावसायिकांनी यात्रेत दुकाने थाटली आहेत.

कसमादेत श्री देव मामलेदार यात्रोत्सव नुकताच झाला. सध्या चंदनपुरी (ता. मालेगाव) व नैताळे (ता. निफाड) येथील यात्रोत्सव सुरु आहे. खाद्यपदार्थांमध्ये शेव-रेवडीची अनेक दुकाने लावण्यात आली आहेत.

शहरात गुडीशेव तयार केली जाते. येथील गुडीशेवला मोठी मागणी आहे. खान्देशातील यात्रा जत्रांबरोबरच कर्नाटकमध्येही मालेगावची गुडीशेव विकली जात आहे. (Gudi Shev market booming due to Yatra fairs Gudi Shev of Malegaon trending in Karnataka Nashik News)