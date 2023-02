Dhule News : होळीआधीच उन्हाचे चटके!

धुळे : होळीपूर्वीच शहरासह जिल्ह्यात काही दिवसांपासून दुपारच्या सत्रात उन्हाचे (Summer) चटके सोसावे लागत आहेत. होळीनंतर पारा पस्तिशी ओलांडतो. (before Holi city has been suffering from scorching sun during afternoon session for few days dhule news)

मात्र, यंदाचे वर्ष त्याला अपवाद ठरले आहे. आता कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसवर पोचले आहे. परिणामी दुपारच्या सत्रात तीव्र उष्मा राहतो. उन्हाच्या काहिलीने शहरवासीयांचा जीव कासावीस होत आहे.

शहराच्या किमान तापमानात घसरण सुरूच आहे. दिवसाचे कमाल तापमान वाढल्याने उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीपासून उत्तर महाराष्ट्रात तापमानात वाढ होईल. पारा चाळिशीपुढे जाण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे.

वाढत्या उष्णतेचा परिणाम आरोग्यावर होताना दिसतो आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून उन्हाचे चटके हे वाढत्या तापमानाचेच संकेत आहे. यंदा उन्हाळ्याच्या पंधरा दिवस आधीच उन्हाचे चटके बसू लागले आहेत.