Dhule News : दोंडाईचा आगाराची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी; राज्यातील परिवहन महामंडळाच्या 250 आगारांत प्रथम

Dhule News : दोंडाईचा येथील परिवहन महामंडळाच्या आगाराचा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक आला असून, महाराष्ट्रातील २५० आगारांच्या उत्पन्न खर्च बाबींची मध्यवर्ती कार्यालयामार्फत दरमहा आकडेवारी घेतली जाते.

त्यानुसार सप्टेंबर २०२३ च्या गुणांकनानुसार दोंडाईचा आगाराचा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक आला. (Best performance of Dondaicha bus depot in maharashtra dhule news)

एकूण ९१ गुणांसह आपण प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. मध्यवर्ती कार्यालयाच्या नियमानुसार ज्या ६० पेक्षा जास्त बस असतील ते ‘अ’ श्रेणीत, ४५ ते ६० बस असतील ते आगार ‘ब’ श्रेणीत येते. त्यानुसार दोंडाईचा आगार ‘ब’ श्रेणीत येत असून, ‘ब’ श्रेणीत महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक आल्याने अधिकारी वर्गाचे नियोजन व सर्वांनी घेतलेली कष्ट यामुळे अधिकारी व कर्मचारी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.

गेल्या एक वर्षापासून आगारप्रमुख किशोर पाटील काम पाहत असून, त्यांच्या कामाची आखणी, उत्कृष्ट नियोजन व कर्मचारी वर्गाशी असलेली बांधिलकी, काम करण्याची पद्धत यामुळे अगाराचा आलेख उंचावत आहे.

दोंडाईचा आगार ब श्रेणीमध्ये येत असून, ९१ मार्क मिळवून राज्यात प्रथम आले आहे याचा सर्वत्र आनंद असून यापुढे आम्ही अजून जोमाने काम करण्याचा मानस व्यक्त केला जात आहे.

दोंडाईचा आगाराची स्थिती

-दररोज १८ हजार किलोमीटर चालविले जातात

-सप्टेंबर महिन्यांचा नफा- २५ लाख

-एका किलोमीटरसाठी ४.८८ रुपये नफा

''महाराष्ट्रात दोंडाईचा आगराचा प्रथम क्रमांक हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने व आगारातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीने आला असून, त्याचे श्रेय सर्व कर्मचाऱ्यांचे आहे. सर्वांच्या मेहनतीने शक्य झाले याचा आनंद आहे.''-किशोर पाटील, आगारप्रमुख, दोंडाईचा