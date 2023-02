By

धुळे : महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक पुन्हा एकदा पर्यटनाला जात असल्याची चर्चा मंगळवार (ता. ३१)पासून सुरू झाली. बुधवारी (ता. १) या चर्चेला उधाण आले. गुरुवार (ता. २)पासून हे नगरसेवक लोणावळा टूरवर जात असल्याचे समजते. (BJP corporator of Lonavala tour in background of mayoral election dhule news)

महापौर निवडणुकीपर्यंत त्यांचा हा टूर असणार आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडे निर्विवाद बहुमत असताना व नगरसेवक फुटण्याची शक्यता नसताना भाजपला वारंवार अशी कसरत का करावी लागते हा प्रश्न आहे.

धुळे महापालिकेच्या उर्वरित कालावधीसाठी महापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. या कार्यक्रमानुसार ३ व ४ फेब्रुवारीला नामनिर्देशनपत्र प्राप्त करणे, दाखल करण्याची प्रक्रिया होईल तर ८ फेब्रुवारीला निवड होईल.

महापौरपदाबरोबरच स्थायी समिती सभापती तसेच महिला व बालकल्याण समिती सभापती, उपसभापतिपदासाठीही याच कालावधीत ही प्रक्रिया होईल. दरम्यान, महापौरपदासाठी सध्या रस्सीखेच सुरू आहे. उर्वरित आठ महिन्यांचा कालावधी का असेना पण पदासाठी इच्छुक वाढत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

एकीकडे इच्छुकांकडून पक्षाच्या स्थानिक ते वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना आता भाजपचे सर्व नगरसेवकांना पर्यटनावर घेऊन जाण्याचे प्लॅनिंग समोर आले. मंगळवारपासूनच भाजपचे सर्व नगरसेवक टूरवर जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. बुधवारी या चर्चेने अधिकच जोर धरला. प्रारंभी या नगरसेवकांना गोव्याला नेले जात असल्याची चर्चा होती. गुरुवारी मात्र लोणावळा फायनल झाल्याचे समजते.

कसरत कशासाठी?

सत्तेसाठी लोकप्रतिनिधींच्या पळवापळवीचा खेळ होतो. बहुमत असलेल्या पक्षालाही आपल्या सदस्यांना एकत्र ठेवण्याची कसरत करावी लागते. मात्र, विरोधकाची बाजूही तेवढी सक्षम असेल तर असा खेळ पाहायला मिळतो. धुळे महापालिकेत सत्ताधारी भाजपकडे ७४ पैकी तब्बल ५० नगरसेवकांचे निर्विवाद संख्याबळ आहे.

त्यामुळे विरोधी पक्ष कमकुवत आहेत. शिवाय या कमकुवत असलेल्या विरोधकांमध्ये एकसंधता, एकवाक्यता दिसत नाही. महापालिकेतील विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरोधात मजबुतीने लढतानाही कधी दिसले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांना विरोधी पक्ष आपल्याकडे खेचण्याची, नगरसेवक फुटण्याची शक्यता दिसत नाही.

अशी सर्व परिस्थिती असताना सत्ताधारी भाजपला आपल्या ५० नगरसेवकांना टूरवर घेऊन जाण्याची कसरत का करावी लागत आहे हे मात्र कोडे आहे. महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्यांना यातून काही संदेश देण्याची शक्यता मात्र यात दिसते.

